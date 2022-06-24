«Мы обязательно вернемся». Украинские подразделения организовано покинули часть промзоны Северодонецка — Бутусов
Украинские военные в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Ночью в пятницу, 24 июня, украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка, сообщил журналист Юрий Бутусов.
«На том участке фронта, где я находился, выход прошел под обстрелом, но без потерь», — написал он в Facebook.
Бутусов добавил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».
«Украинские воины достойно бились за город, и сделали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом», — написал он.
Журналист заявил, что «мы вышли, но мы обязательно вернемся».
Глава Луганской обоасной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ придется отойти от Северодонецка на новые позиции, украинские военные уже получили такую команду.
Говоря о ситуации в городе Гайдай, подчеркнул, что критическая инфраструктура Северодонецка полностью уничтожена. Повреждены 90% города, 80% жилых домов придется сносить — они не подлежат восстановлению.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.
Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что на востоке защитники Украины осуществляют маневренную оборону, там продолжаются ожесточенные бои.
Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в среду, 22 июня заявил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.
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