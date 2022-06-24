«Мы обязательно вернемся». Украинские подразделения организовано покинули часть промзоны Северодонецка — Бутусов 24 июня, 10:15 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Ночью в пятницу, 24 июня, украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка, сообщил журналист Юрий Бутусов.

«На том участке фронта, где я находился, выход прошел под обстрелом, но без потерь», — написал он в Facebook.

Бутусов добавил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».



Видео дня

«Украинские воины достойно бились за город, и сделали больше, чем возможно в таких чрезвычайно тяжелых условиях. Без мостов и без понтонов каждый день боя был сплошным героизмом», — написал он.

Журналист заявил, что «мы вышли, но мы обязательно вернемся».

Фото: www.facebook.com/butusov.yuriy

Глава Луганской обоасной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ придется отойти от Северодонецка на новые позиции, украинские военные уже получили такую команду.

Говоря о ситуации в городе Гайдай, подчеркнул, что критическая инфраструктура Северодонецка полностью уничтожена. Повреждены 90% города, 80% жилых домов придется сносить — они не подлежат восстановлению.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщала, что на востоке защитники Украины осуществляют маневренную оборону, там продолжаются ожесточенные бои.



Глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в среду, 22 июня заявил, что ситуация в городе сложная, бои продолжаются в промзоне по линии предприятия Азот, частично — на территории завода. В укрытиях на Азоте остаются более 500 мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.