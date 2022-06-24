«ВСУ осуществляют тактическое отступление». В Пентагоне оценили действия войск РФ в Северодонецке, как «небольшой выигрыш» — СNN 24 июня, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские силы отступили из Северодонецка, чтобы «лучше защитить себя», а временная оккупация этого города — «очень небольшой выигрыш», заявил высокопоставленный представитель Минобороны США в комментарии CNN.

По словам неназванного чиновника, ВСУ, отходя от Северодонецка, «ставят себя в такое положение, когда они могут лучше защитить себя».

«Украинские вооруженные силы осуществляют профессиональное тактическое отступление», — сказал он.

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Чиновник добавил, что российские силы все еще «всего лишь дюйм за дюймом осваивают территорию» на Донбассе, и охарактеризовал действия России в Северодонецке как «очень небольшой, очень постепенный выигрыш».

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка.

Журналист Юрий Бутусов отметил, что «отходить горько, но это решение давно уже назрело».

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