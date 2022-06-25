Слухи об успехах России преувеличены. Что происходит на передовой 25 июня, 06:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Стало ли «лучше» на украинской стороне? В некоторых случаях — нет, но в целом да

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

ЦБУ — бомбовые кассеты

GCAA — Гвардейская Общевойсковая Армия (Россия)

Видео дня

ГМРД — Гвардейская мотострелковая дивизия (Россия)

GTA — Гвардейская Танковая Армия (Россия)

ГТД — Гвардейская танковая дивизия (Россия)

интел — интеллект

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

КIA — убит в бою

ЛОК — Линия контроля (старая линия фронта между Украиной и сепаратистами на Донбассе)

ОБТ — основной боевой танк

Мех — механизированная бригада (Украина)

ПБВ — пропал без вести

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

OPSEC — операционная безопасность (предотвращение непреднамеренного раскрытия потенциально важных или конфиденциальных данных)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

ГСМ — бензин, масло, смазочные материалы

РФА — армия Российской Федерации

Южный ОСК — Южный военный округ (Россия)

Танк — танковая бригада (Украина)

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Позвольте мне начать с аналитики.

Похоже, что большая часть западных СМИ следует примеру австрийского ORF и сообщает о «дополнительных успехах россиян на востоке Украины», создавая впечатление, что россияне продвигаются вдоль всей линии фронта протяженностью более 1000 км. Это неправильно. Они провели наступление на северной стороне Попаснянской дуги, последние четыре дня, но это ограничено районом примерно 9 на 6 км — и стоило им около 30% одной БТГ Вагнера и 4-го полка «Народного ополчения» ЛНР.

Меня спрашивали, действительно ли 55−60% всех БТГ РФА развернуты между Изюмом и Попасной: насколько я знаю, да. Однако следует иметь в виду, что около 50% рассматриваемых «батальонных тактических групп» можно охарактеризовать только как «слабые роты»: они понесли такие потери, что их «средняя» численность составляет примерно 4−5 БТР/БМП, 2−4 ОБТ и две роты по 15−20 уцелевших бойцов (это также средний «размер» местных российских атак в наши дни). Подразделения ВДВ (как, например, 76-я дивизия ВДВ) полностью выведены из Украины: они были разбиты в пух и прах и теперь должны полностью восстановиться.

Украина до сих пор не тронула свой стратегический резерв — порядка 30−35 батальонов

Только БТГ «Вагнера» и некоторые сепаратистские подразделения, кажется, находятся в намного лучшей форме. Значит, российская армия должна сосредоточить как можно больше БТГ только для того, чтобы удержать линию фронта, не говоря уже о продолжении наступления. Да и то, что ещё как-то поддерживает российские позиции — это в первую очередь артиллерия РФА, которой осталось еще меньше, потому что она понесла большие потери в украинских контрбатарейных операциях на прошлой неделе.

Стало ли «лучше» на украинской стороне? В некоторых случаях нет, но в целом — да. В последних боях сильно пострадали 57-я механизированная и 118-я ТД бригады. Это прозвучит жестоко, но каждый потерял около батальона убитыми и ранеными. Первый был выведен и заменен 28-м мехом, последний, кажется, все еще удерживает, по крайней мере, часть линии фронта к югу от Лисичанска. 17-я танковая также была отведена и теперь служит тактическим резервом.

Во-первых, Украина до сих пор не тронула свой стратегический резерв — порядка 30−35 батальонов. Кажется, он постоянно наращивается, обучается использовать вооружение, предоставленное НАТО, и т. д. При этом, по данным РУМИНТ, Дворников и Жидко наращивают свой новый «оперативный резерв», состоящий примерно из 14 000−15 000 резервистов, которые в настоящее время призваны по всей России для какого-то нового наступления, вероятно, на Северодонецкий котёл.

Воздух

В последние несколько недель украинцы неоднократно сообщали об авиаударах «тремя ракетами» — в первую очередь по Николаеву, но и по другим направлениям (например, по Днепру). Должен признаться, это меня смутило, потому что боевые самолеты ВКС обычно развертывают пары ракет класса «воздух-земля». В первую очередь Су-34 несут либо два Х-59 (кодовое название ASCC / НАТО «AS-13 Kingbolt»), либо два Х-29 (кодовое название ASCC / НАТО «AS-14 Kedge»). Аналогичным образом, массой кораблей и подводных лодок ВМФ России в Черном море обычно проводятся залпы из 4−8 крылатых ракет 3М54 «Калибр».

Таким образом, мне потребовалось несколько расспросов о том, что видели или слышали очевидцы, чтобы понять, что означает «трехракетный удар». Между тем, я думаю, речь идет об управляемых ракетах класса «воздух-поверхность» Х-22 (кодовое название ASCC/НАТО «AS-4 Kitchen»), выпускаемых Ту-22М-3. Об этом упоминали и несколько раз раньше. Это огромное оружие с боеголовкой в ​​1000 кг и дальностью около 500 км: изначально разрабатывалось еще в 1960-х годах для ударов по авианосцам ВМС США и крупным целям на суше (чтобы их радиолокационная ГСН сработала, требуется цель с радиолокационным сечением около 200 квадратных метров).

Дело в том, что три Х-22 — максимальная загрузка Ту-22М-3; два на подкрыльевых станциях и один под осевой линией. Кажется, такая комбинация была использована для поражения склада с подсолнечным маслом в Николаеве 23 июня, а затем для поражения другого объекта в промзоне этого порта, позже в течение дня.

Кстати, Keystone cops в Москве (так автор называет Министерство обороны России — НВ) заявили, что в результате этих ударов «убито 500…», извините… «650 военнослужащих 59-й мехбригады».

Точно так же есть много сообщений о том, что украинцы поразили выбранные цели за российской линией фронта 3−4 баллистическими ракетами «Точка» за последние несколько дней. Действительно, скорость, с которой 19-я ракетно-артиллерийская бригада стреляет из своих «Точек», — так, «будто завтра не наступит»: по крайней мере, как если бы Киев был готов потратить все свои запасы — возможно, потому, что кто-то там уверен, что Украина получит неограниченную поставку M142 HIMARS? Посмотрим. Известно только то, что украинцы, похоже, многого ждут от этого оружия. Настолько, что есть сообщения о том, что россияне добавляют дополнительные С-300 к своей системе ПВО в Украине.

24 июня под Рязанью разбился транспортный Ил-76 ВВС России — как сообщается, из-за проблем с двигателем. Трое убиты и шестеро тяжело ранены.

Битва за Донбасс

Харьков. Терновая или то, что когда-то было этим селом… кажется, теперь находится под контролем России, но Рубежное все еще в руках Украины. Кроме того, украинцы, похоже, эвакуировали свои силы с плацдарма восточнее Северского Донца (который раньше тянулся примерно от Бугаевки до Хотимьи). Все до сих пор болтают о районе, откуда россияне обстреливают северный Харьков, так что приходится догадываться, что это где-то между Питомником и Борщовым. При этом на линии фронта в этом районе уже несколько дней не происходит никаких изменений.

Святогорск-Славянск. 23 и 24 июня россияне провели обстрелы и штурмы Долины и Богородичного, но, насколько я могу судить: там держатся рубежи 80-й и 81-й десантно-штурмовых бригад. Обе стороны кажутся очень измученными, но 80-я заявила, что там был сбит ВКС Ка-52 .

Северодонецк. Россияне обстреливают завод «Азот» всем, что у них есть: баллистическими ракетами, авиаударами, артиллерийскими снарядами, ствольной артиллерией и минометами. 111-я ТД и бригады «Иностранного легиона» вроде бы отошли от части заводского комплекса, но в других местах держатся — и это до Борово, тем самым выигрывая для Украины еще больше времени.

Примечание: я не слежу за сообщениями СМИ (за исключением случаев конкретных авиационных/ракетных ударов), и поэтому был застигнут врасплох, когда несколько человек обратили мое внимание на сообщения СМИ о том, что глава Луганской области «приказал отходить» из Северодонецка сегодня утром.

Это застало меня врасплох, потому что я слышал от войск в Северодонецке прошлой ночью, что они, без сомнения, истощены, но все еще готовы сражаться. …'но', теперь вроде бы было принято решение «наверху», что «лучше уйти».

Мне кажется, что эта «дилемма» решалась вплоть до уровня Генштаба и правительства Зеленского, последние несколько недель (и заметьте, я никого не оцениваю, просто делаю свои собственные выводы): войска хотели воевать, даже будучи истощенными, но полководцы и политики предпочли уйти. Подумайте, следует иметь в виду разные точки зрения в таких случаях: войска отвечают за себя, за свое ближайшее окружение, их командиры и политики несут ответственность не только за целые области, но и за страну и миллионы людей. К тому же, следует надеяться, что последние лучше осведомлены о том, что делает противник, сколько его войск вокруг и где…

Попаснянская дуга. С окончанием боев за Золотое и Горское, дуги больше нет. Линия фронта теперь проходит по дороге Т1302 от Владимировки до Николаевки, восточной стороны Волчеяровки и южной стороны Лисичанска, с россиянами и сепаратистами (с юга на север) в Васильевке, Николаевке, Лоскутовке, Подлесном, Мирной Долине и Белой Горе. Бои вдоль этой линии фронта описываются как «ожесточенные», когда русские продвигаются одновременно в нескольких направлениях: вероятно, пытаясь найти слабое место в украинских позициях.

Гарнизоны Северодонецка и Лисичанска теперь снабжаются по Т0513 до Северска, затем по второстепенной дороге через Верхнекамянское.

«Для протокола» (т.е. для последующей перепроверки и анализа) россияне продолжают сообщать об «ожесточенных боях» за Горское: действительно, там был целый «украинский котёл с более чем 2000 солдат». Я не знаю, какие именно украинские войска могут там оставаться по доброй воле: последние были выведены как минимум два дня назад.

Бахмут. К моему большому удивлению, несмотря на около десятка крупных атак, россияне до сих пор не взяли Клиновое и Вершину. Даже «украинский уход» из Новолуганского и Углегорской ТЭЦ, судя по всему, ограничился эвакуацией местного населения и иностранных НПО. Иными словами, несмотря на потерю Мироновки, украинцы по-прежнему удерживают большую часть трассы М06 южнее Бахмута до реки Лугань и свои позиции южнее ее (кроме Доломитовых Альп).

И дальше на юг… россияне заявили о захвате двух гаубиц «Цезарь» французского производства калибра 155 мм, и это «празднуется» во многих российских социальных сетях. Однако до сих пор не было представлено никаких доказательств.

Юг

Южное Запорожье… О боях в районе Пологи-Токмак — ни слова. Скорее всего, потому что это касается не только полка «Азов», но и того, что у украинцев возникают описанные ранее проблемы с преодолением местных опорных пунктов русских. Есть только сообщения об очередном наступлении южнее Угледара, в направлении Шевченко.

То же и с Херсонской областью: все хранят молчание о том, что там происходит.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.