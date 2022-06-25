Северодонецк полностью оккупирован Россией. Украинские защитники отошли на более подготовленные позиции — глава ВГА 25 июня, 17:25 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные отошли от Северодонецка на более подготовленные позиции, заявил глава ВГА Александр Стрюк (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военные РФ полностью оккупировали Северодонецк. Украинские защитники отошли на более подготовленные позиции, заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк в эфире телемарафона в субботу вечером, 25 июня.

По его словам, сейчас местные жители могут покинуть Северодонецк только в сторону оккупированной территории. Он заявил, что украинские власти будут способствовать тому, чтобы люди по возможности могли попасть на подконтрольную территорию, однако сейчас этого сделать нельзя.

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«Город полностью под оккупацией Российской Федерации. Пытаются там наводить свои порядки. Насколько мне известно, назначили какого-то „коменданта“, собирающего там какой-то „актив“», — отметил Стрюк.

Глава ВГА рассказал, что находившиеся на предприятии Азот гражданские уже частично покидают его территорию. Они были там в укрытиях почти три месяца. Им необходима психологическая помощь, однако россияне, воспользовавшись состоянием людей, начали снимать пропагандистские ролики, заявил Стрюк.

Он не исключает, что оккупанты в Северодонецке вскоре могут начать принудительную паспортизацию. По словам главы ВГА, гуманитарную помощь местным жителям сейчас передавать невозможно. До оккупации в Северодонецке подготовили минимальный запас лекарства для экстренных случаев и оказания первой помощи.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. Журналист Юрий Бутусов отметил, что «уходить горько, но это решение давно уже назрело».

Позже глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире Радио НВ сообщил, что бои продолжаются и российские оккупанты продолжают применять весь арсенал артиллерии по украинским защитникам, которые выходят из города.

25 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.

Первая попытка штурма города на берегу Северского Донца датирована 2 марта. Тогда оккупанты отступили. Возобновление наступления произошло в конце апреля. Войска РФ регулярно обстреливали Северодонецк, разрушив, по данным областных властей, 90% города.



Северодонецк как объект выполнил свою задачу – Сергей Грабский, военный эксперт https://www.youtube.com/watch?v=qFtBvp0IWLk

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