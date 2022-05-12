«К нам люди боятся ездить, чистилищем называют». СБУ перехватила разговор оккупанта о Чернобаевке 12 мая, 18:57 Цей матеріал також доступний українською Башня российского танка, уничтоженного украинскими защитниками (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченный телефонный разговор российского оккупанта, в котором, по данным СБУ, идет речь о временно захваченной Чернобаевке Херсонской области.

Война России против Украины — главные события 12 мая

«Наш опорник здесь на базе „чистилищем“ называют… Находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить», — говорит россиянин матери на записи.



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Он повторяет ложь российской пропаганды о том, что полномасштабная война является «спецоперацией», но женщина с ним не соглашается: «Ага, „не война“, вы все разбомбили на*уй. Все поломали, детей, взрослых поубивали, это „не война“… У вас „спецоперация“, а людей сколько погибло».

В разговоре с отцом оккупант признается, что российской армии «просто воевать нечем, нет техники, вообще ничего тяжелого нету, все разбомбили», сообщает СБУ.



«Приехали в Херсон, на базу, здесь вообще ж*па: кладбище вертолетов… У нас же в армии все по линеечке, все ровненько, вертолеты выстроили в один ряд и все накрыло, нахрен, Градами», — говорит он.

На видео присутствует нецензурная лексика

Украинские защитники регулярно наносят удары по позициям и скоплению авиации врага в Чернобаевке, где расположен международный аэропорт Херсон. Только 2 мая, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке.

В начале апреля жительница Чернобаевки рассказывала телеканалу Настоящее время, что российские оккупанты уничтожили в селе более 110 домов, там критическая гуманитарная ситуация. После одного из ударов по аэропорту россияне убегали через села и стреляли по мирным жителям.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 26,6 тысяч человек личного состава, 1195 танков, 199 самолетов, 161 вертолет, 13 кораблей и катеров и не только.

Атака с неба. Украинские морские пехотинцы уничтожают технику оккупантов с помощью беспилотников https://www.youtube.com/embed/l8tRILYz58Q

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