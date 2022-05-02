ВСУ уничтожили российских склад боеприпасов в Чернобаевке — Арестович

2 мая, 16:38
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Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке, что в Херсонской области, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Других подробностей он не уточнил.

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«Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. „Хто зачепить Неньку, тому не забариться“. И так — много раз подряд», — отметил он.

Видео дня
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/5424517464278956
https://twitter.com/buch10_04/status/1521117476066672640

30 апреля СБУ опубликовала новый перехват разговора оккупантов. Согласно полученной информации, у российских оккупантов начинается паника от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут «дураков», которые готовы стать «пушечным мясом».

https://www.youtube.com/watch?v=TnBCxV_7ff8
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Алексей Арестович Война России против Украины Чернобаевка

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