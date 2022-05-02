ВСУ уничтожили российских склад боеприпасов в Чернобаевке — Арестович 2 мая, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:Офис президента)

Вооруженные силы Украины уничтожили российский склад боеприпасов в Чернобаевке, что в Херсонской области, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Других подробностей он не уточнил.

«Чернобаевка-18. Склад боеприпасов. „Хто зачепить Неньку, тому не забариться“. И так — много раз подряд», — отметил он.

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30 апреля СБУ опубликовала новый перехват разговора оккупантов. Согласно полученной информации, у российских оккупантов начинается паника от одного упоминания о Чернобаевке. Они массово отказываются идти в наступление на этом направлении и ищут «дураков», которые готовы стать «пушечным мясом».

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