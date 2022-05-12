«Боятся столкновения с украинскими военными». Бунты среди оккупантов становятся массовыми — перехват СБУ 12 мая, 14:08 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты боятся столкновения с украинскими военными (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты боятся идти в столкновение с украинскими защитниками, поэтому бунты во вражеской армии приобретают массовый характер, следует из опубликованного СБУ телефонного перехвата.



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Как отметили в спецслужбе, для того, чтобы навести порядок в своих подразделениях, Россия отправляет в Украину «опытных карателей», например, генерала Мурадова, известного своей жестокостью после командования объединенной группировкой сил России в Сирии.

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По данным СБУ, он устраивает «показательные суды», но это даже не меняет ситуацию.

«Ну, Мурадов, типа, приехал, показательный суд устроил. Потому что никто не хотел ехать вперед дальше… Ну, ротные не хотели везти своих пацанов на смерть. И сами парни были не готовы. Он вчера ротных разъе*ал, показательно там… раздел, они все из карманов повыкладывали, связал им руки… в ПАЗики загрузил и увезли», — рассказывает оккупант своему отцу.

Но, несмотря на такие показательные выступления «отказников», все равно потом возвращают домой.



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