Associated Press опубликовало видео парамедика Тайры, которую оккупанты взяли в плен в Мариуполе

20 мая, 04:33
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Юлия Паевская (Тайра) (Фото:Julia Po / Facebook) (Фото:Julia Po/Facebook)

Юлия Паевская (Тайра) (Фото:Julia Po / Facebook) (Фото:Julia Po/Facebook)

Информационное агентство Associated Press опубликовало видео, снятое с нагрудной камеры украинского парамедика Тайры (Юлии Паевской).

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Видео было снято в Мариуполе в начале марта до того, как Юлия Паевская попала в плен российских оккупантов.

На видео Тайра помогает украинским защитникам и показывает последствия ударов оккупантов по Мариуполю.

Видео дня

Также есть кадры того, как берут в плен российских военных. После этого местные жители интересуются, будет ли Паевская лечить их ранения. Мирные жители получают утвердительный ответ.

https://www.youtube.com/embed/K9AW1_YyAhQ
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16 марта в плен оккупантов попала Юлия Паевская Тайра — известный волонтер, парамедик, которая восемь лет спасала жизнь военных и мирных жителей на Донбассе.

По образованию Юлия Паевская Тайра — тренер по айкидо, дизайнер. Однако еще с начала войны на Донбассе она помогала раненым как парамедик.

Там «Тайра» сформировала собственную команду для эвакуации под названием Ангелы Тайры. По данным АрмияInform, только по состоянию на 2019 год она спасла более 500 украинских военных.

https://www.youtube.com/watch?v=g0FnAm_uH5E
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Война в Украине Война России против Украины

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