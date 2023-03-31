«Оказалось пшиком»: в разведке сообщили о провале «большого наступления» РФ 31 марта, 14:32 Разведка сообщила о провале «большого наступления» РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

По данным украинской разведки, анонсированное еще зимой "большое наступление" российской оккупационной армии «оказалось пшиком» и провалилось.

Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

«Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособной вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое „большое наступление“ обернулось для России „пшиком“ — они не получили никакого значимого результата», — отметил он.

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Впрочем, по словам представителя разведки, у России хватит ресурсов для продолжения войны в 2023 и 2024 годах.

Он сказал, что оккупанты все еще пытаются во что бы то ни стало выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако полученные разведданные позволяют ВСУ принимать эффективные контрмеры и наносить армии РФ максимальные потери.

В середине марта в ВСУ сообщили, что российское наступление на Донецком направлении выдохлось. Оккупационные войска РФ понесли серьезные потери и столкнулись с нехваткой боеприпасов. Там добавили, что оккупанты утратили свой наступательный потенциал.

