Наступление РФ на Донецком направлении выдохлось: оккупанты понесли большие потери, им не хватает боеприпасов 14 марта, 14:02 Наступление РФ на Донецком направлении выдохлось, сообщили в ВСУ (Фото:Генштаб)

Российское наступление на Донецком направлении выдохлось. Оккупационные войска РФ понесли серьезные потери и столкнулись с нехваткой боеприпасов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

«На самом деле враг выдохся. Если сравнивать прошлую неделю… враг значительно уменьшил количество штурмовых действий, количество обстрелов», — сказал он.

Видео дня

Дмитрашковский отметил, что если раньше фиксировали около сотни штурмов и около 600 обстрелов за сутки, то сейчас за день оккупанты совершают до 30 штурмовых действий. Обстрелов фиксируют 200−250.

Он добавил, что для возобновления наступления оккупационным войска РФ нужно время для восстановления.

Дмитрашковский рассказал, что оккупантам установили лимит в использовании снарядов, который они не должны превышать.

«Если превышают, на следующий день они остаются без боеприпасов. И это проблема не только Пригожина, который говорит, что ему не дают боеприпасов. Это общая проблема в российской армии. Враг, по моему мнению, уже несколько выдохся и не имеет той мощности, которую имел ранее», — отметил он.

По информации Генштаба, несмотря на большие потери, российские оккупанты продолжают наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.