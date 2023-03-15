Штурмов становится меньше. Войска РФ утратили наступательный потенциал — ВСУ 15 марта, 12:17 Войска РФ утратили наступательный потенциал (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска совершают все меньше штурмов украинских позиций и утратили свой наступательный потенциал.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

«Если мы возьмем неделю назад, когда враг применял большое количество артиллерийских снарядов, реактивных снарядов, то на сегодня это в разы уменьшилось. Активность по наступательным действиям также уменьшилась в разы», — отметил он.

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По его словам, раньше фиксировали раньше и по 100 штурмовых действий за сутки, а по состоянию на сегодня ночью оккупанты осуществляют от 2 до 9 штурмовых действий, а днем — от 20 до 29.

«Враг потерял потенциал наступательный. За последнюю неделю, когда они штурмовали, они потеряли достаточно большое количество личного состава. Достаточно большое количество боевой техники, которую применяли», — сказал Дмитрашковский.

Он добавил, что ночные вылазки оккупанты в основном совершают только для того, чтобы забрать своих раненых и убитых.

«Проводятся ночные штурмы для того, чтобы выявить позиции, огневые точки. Для того, чтобы днем накрывать их артиллерией», — заявил он.

Накануне Алексей Дмитрашковский сообщал, что российское наступление на Донецком направлении выдохлось. Оккупационные войска РФ понесли серьезные потери и столкнулись с нехваткой боеприпасов.