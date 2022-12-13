Кулеба предупредил об угрозе нового «большого наступления» России уже зимой

13 декабря, 20:29
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 13 декабря, заявил, что Россия может начать новое «большое наступление» в январе или феврале следующего года.

«Я думаю, что российская способность совершать большое наступление, которое, возможно, будет возобновлено где-то в конце января-февраля — это то, что они планируют», — сказал Кулеба во время брифинга.

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Он убежден, что россияне «определенно сохраняют надежду на то, что смогут прорвать наши позиции и продвинуться вглубь Украины».

По мнению министра, на подготовку России к наступлению указывают мобилизация, подготовку мобилизованных и перемещение тяжелой техники по всей России.

Однако Кулеба подчеркнул, что Украина делает все, чтобы сорвать планы россиян.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия может попытаться заключить фиктивное перемирие, чтобы позволить российским войскам перегруппироваться и вновь атаковать Украину.

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Наступление Дмитрий Кулеба

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