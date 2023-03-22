В ближайшие недели РФ может предпринять попытку еще одного наступления, возможно, по другим направлениям — Белый дом 22 марта, 08:57 Кирби предположил, то ближайшие недели войны в Украине будут критическими (Фото:Leah Millis/Reuters)

Ближайшие недели войны в Украине будут «критическими», РФ может предпринять попытку еще одного наступления.

Об этом сообщил спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, пишет CNN.

По его словам, наступление может начаться «возможно, по разным направлениям».

«Мы должны убедиться, что делаем все возможное, чтобы Украина была готова к этому», — отметил представитель Белого дома.

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Кирби добавил, что США хотят убедиться в возможности украинцев защитить себя от возобновления наступления войск РФ, но также иметь возможность «проводить собственные наступательные операции в то время и в том месте, в том размере и в том масштабе, который они выберут».

«Именно поэтому мы сейчас забираем батальоны из Украины и проводим с ними маневренную подготовку объединенных вооруженных сил. Именно поэтому они наращивают подготовку по таким вещам, как система ПВО Patriot. Мы делаем все возможное, чтобы убедиться, что они готовы как можно лучше перед предстоящими критическими неделями и месяцами», — резюмировал он.

В феврале оккупационные войска РФ начали наступать на ряде направлений на востоке Украины, однако увязли в боях за Бахмут.

В середине марта в ВСУ сообщили, что российское наступление на Донецком направлении выдохлось. Оккупационные войска РФ понесли серьезные потери и столкнулись с нехваткой боеприпасов. Там добавили, что оккупанты утратили свой наступательный потенциал.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.

Издание Politico сообщило, что США сосредоточены на подготовке Украины к большому весеннему контрнаступлению для отвоевания своих территорий, захваченных РФ. Оно может начаться уже к маю.

