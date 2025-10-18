В Купянске российский военный приказал расстрелять гражданского — перехват

18 октября, 21:15
Украинские военные обнародовали доказательство военного преступления оккупантов в Купянске (Фото: Сергей Окунев / NV)

10-й армейский корпус опубликовал перехват радиоэфира, во время которого российский военный отдает приказ расстрелять безоружного гражданского в Купянске.

«Без суда, без причины, без всякой капли человечности. Просто потому, что может. Это не случайность — это их стратегия террора. Они приходят не „освобождать“ — они приходят убивать, пытать и запугивать. Их война — это война не с армией, а с мирным населением», — прокомментировали преступный приказ оккупанта в 10-м армейском корпусе.

https://www.facebook.com/reel/1484214739484316/?__cft__[0]=AZXV6DwteUSRNPzL6FfsuOKC7pbqpvyOc7gB-_j9XIVpez34CrinE3cIW8l2CRlWfxAAUS6N7RjU2tUrai8rqJT_NcObbm6ZshGVvUKaikzH6DF3WBh96bh0pelFn_Ig4NIIomILZ5qt_H8byTHC7aOu8WBDSPiea3bFkVlEx_nL7ZtdQmJXzLxd6_9Wr_34ABtu9sPQP98qQh22wlfHIqDq&__tn__=%2CO%2CP-R

На обнародованной аудиозаписи слышно, как один российский военный описывает другому гражданского, который ходит рядом с ним, и приказывает убить его и куда-то убрать тело.

Выполнил ли оккупант преступный приказ, не уточняется.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Война России против Украины Военные преступления РФ Купянск

