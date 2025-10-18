«Без суда, без причины, без всякой капли человечности. Просто потому, что может. Это не случайность — это их стратегия террора. Они приходят не „освобождать“ — они приходят убивать, пытать и запугивать. Их война — это война не с армией, а с мирным населением», — прокомментировали преступный приказ оккупанта в 10-м армейском корпусе.

На обнародованной аудиозаписи слышно, как один российский военный описывает другому гражданского, который ходит рядом с ним, и приказывает убить его и куда-то убрать тело.

Выполнил ли оккупант преступный приказ, не уточняется.