Сорвали продвижение РФ: Силы спецопераций показали кадры боев на Купянском направлении

Силы специальных операций ВСУ зачистили здания и сорвали продвижение войск страны-агрессора России на Купянском направлении . Об этом ССО сообщает в среду, 8 октября.

Группа воинов 8-го отдельного полка ССО загнала российских оккупантов в здания и провела зачистку помещений. В результате операции трое военных РФ ликвидированы, другие вынуждены были отступить.

ССО опубликовала видео боев на Купянском направлении, на котором видно продвижение врага в населенном пункте и работу украинских военных.

Ситуация в районе Купянска — что известно

В начале сентября DeepState сообщил, что российская армия пытается проникнуть в Купянск и закрепиться в окрестностях города для дальнейшего продвижения. 12 сентября аналитики отметили, что войска РФ через газовую трубу преодолевали реку Оскол и заходили в Купянск, используя лежанки на колесах.

13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны контролируют выход из трубы, по которой россияне проникали на окраины Купянска. Город остается под контролем ВСУ.

Глава ГВА Андрей Беседин сообщал, что в Купянске продолжается контрдиверсионная операция.

26 сентября проект DeepState писал, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат РФ фиксировали в центральной части города, также они подбирались к микрорайону Юбилейный.

В громаде по состоянию на 28 сентября было 1640 гражданских, на правобережной части Купянска — 680 человек.