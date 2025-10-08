Сорвали продвижение РФ: Силы спецопераций показали кадры боев на Купянском направлении

8 октября, 14:41
Поделиться:
Силы спецопераций ВСУ показали кадры зачистки населенного пункта на Купянском направлении (Фото: Скриншот видео / ССО ВСУ / Telegram)

Силы спецопераций ВСУ показали кадры зачистки населенного пункта на Купянском направлении (Фото: Скриншот видео / ССО ВСУ / Telegram)

Силы специальных операций ВСУ зачистили здания и сорвали продвижение войск страны-агрессора России на Купянском направлении. Об этом ССО сообщает в среду, 8 октября.

Группа воинов 8-го отдельного полка ССО загнала российских оккупантов в здания и провела зачистку помещений. В результате операции трое военных РФ ликвидированы, другие вынуждены были отступить.

Реклама

ССО опубликовала видео боев на Купянском направлении, на котором видно продвижение врага в населенном пункте и работу украинских военных.

Читайте также:
Командир полка Ахиллес рассказал, где россиянам удалось инфильтроваться в Купянск и как их останавливают

Ситуация в районе Купянска — что известно

В начале сентября DeepState сообщил, что российская армия пытается проникнуть в Купянск и закрепиться в окрестностях города для дальнейшего продвижения. 12 сентября аналитики отметили, что войска РФ через газовую трубу преодолевали реку Оскол и заходили в Купянск, используя лежанки на колесах.

13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны контролируют выход из трубы, по которой россияне проникали на окраины Купянска. Город остается под контролем ВСУ.

Читайте также:
Федоренко объяснил, почему россиянам удалось использовать трубу, чтобы попасть в Купянск, и что с ней сейчас

Глава ГВА Андрей Беседин сообщал, что в Купянске продолжается контрдиверсионная операция.

26 сентября проект DeepState писал, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат РФ фиксировали в центральной части города, также они подбирались к микрорайону Юбилейный.

В громаде по состоянию на 28 сентября было 1640 гражданских, на правобережной части Купянска — 680 человек.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Харьковская область Война России против Украины Купянск Силы специальных операций (ССО) наступление РФ в Харьковской области

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies