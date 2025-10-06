Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко с позывным Ахиллес рассказал в интервью Radio NV, что происходит в Купянске, какая сейчас у врага тактика проникновения в город, смогут ли украинские защитники оттеснить россиян и как бороться с дронами, которые все чаще будут залетать в тыл.

— Купянск. С тех пор как оккупанты две недели назад попали в город, новостей и информации не так много. Это и хорошая история, значит, враг глубже не продвигается. Но и плохой сам факт того, что, очевидно, они есть в городе. Поведайте нам ситуацию, какова она сейчас по Купянску? Проникают ли туда рашисты или не проникают?

Реклама

— Первое — почему Купянск важен для противника? Здесь есть три значения. Значение № 1 — это очень удобный логистический хаб. В случае если удается Силы обороны отодвинуть от города Купянска на 30 километров, противник может возобновить железнодорожное сообщение и, соответственно, поставки необходимого оборудования, а также амуниции, вооружения, боеприпасов для того, чтобы вести активные наступательные действия и обеспечивать свою группировку войск. Это первое.

Вторая составляющая — город Купянск находится на господствующих высотах. С точки зрения ведения боевых действий, для обеспечения тактических результатов надо всегда стараться отобрать высоту. Если высота находится в твоем распоряжении, ты можешь очень эффективно применять как разведывательные, так и все свои огневые средства. Сама оборона населенного пункта или любого другого позиционного района сразу становится в твою пользу, что называется. Поэтому для противника важно отобрать эту высоту.

И третье — это политическая составляющая. Почему политическая составляющая? Купянск является одним из символов мощи украинского войска, потому что он был деоккупирован в 2022 году. И для противника принципиально, политически важно показать, что в Харьковской области у них есть конкретные достижения по оккупации новых населенных пунктов, тем более таких выдающихся, как Купянск.

Что касается действий врага. Противник имел задачу, вдумайтесь, до ноября 2024 года — не 2025 года — забрать Купянск левобережный, Купянск-Узловой. Эта задача не выполнена и по сей день. Продвижение противника блокировано Силами обороны в районе Купянска левобережного, соответственно, Купянска-Узлового.