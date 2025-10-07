Командир полка Ахиллес рассказал, где россиянам удалось инфильтроваться в Купянск и как их останавливают

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко с позывным Ахиллес рассказал в интервью Radio NV, где россияне смогли инфильтрироваться в Купянск и как украинские военные их останавливают.

«Если говорить о Купянске правобережном, противник смог занять северную окраину города Купянска, а также продвинуться в направлении северо-западной окраины. Мы, наверное, с вами обсуждали о мерах, которые внедряли наши специальные службы по поиску диверсионно-разведывательных групп противника в лесистой местности, некоторым удалось инфильтрироваться, просочиться между наших боевых порядков. Эти группы были найдены, обнаружены и ликвидированы. Также часть личного состава противника была взята в плен», — сказал Федоренко в эфире Radio NV.

Он сообщил, что сейчас продолжаются мероприятия по стабилизации ситуации на северной окраине Купянска — в районах населенных пунктов Голубовка, Раковка и Кондрашовка.

Командир полка Ахиллес объяснил, что если удастся закрыть северную окраину Купянска, диверсионно-разведывательные группы россиян, которые переодеваются в гражданскую одежду и украинский пиксель, не смогут инфильтроваться в город.

«Потому что сейчас ситуация выглядит следующим образом. У некоторых групп противника, которые переодеваются в гражданское, которые переодеваются в украинскую униформу (есть те, которые выполняют задачи и в российской военной форме одежды) задача — просочиться в город Купянск. Те, которые переодеваются в украинский пиксель, а также переодеваются в гражданское — у них задача дойти как можно дальше в самом Купянске. Для чего? Для того, чтобы понять, где есть Силы обороны, а где нас нет», — описал ситуацию Федоренко.

По его словам, задачей диверсантов в этом случае является занять наблюдательную позицию и наблюдать за логистикой, поскольку российские дроны не могут делать это круглосуточно, потому что их сбивают.

«И, конечно, третья составляющая, она также является политической. Вы видели видео, когда русские разворачивают флаг так называемой Российской Федерации на том или ином выдающемся месте. Делается буквально одна фотография с Мавика, а потом эта группа уничтожается Силами обороны. Но уже информационно внутри России несется, что противник вышел на центральную площадь города Купянска, хотя эта информация не соответствует действительности, потому что одиночный диверсант, который был потом ликвидирован, — это ничего не значит», — рассказал командир полка Ахиллес о еще одном типе задач, которые дают российским диверсантам в Купянске.

Федеренко заверил, что на сегодня ни одним районом или кварталом Купянска россияне не владеют, добавив при этом, что в городе присутствуют диверсионно-разведывательные группы.

«Сейчас идет контрдиверсионная работа по выявлению и уничтожению этого. Также идут стабилизационные действия на северной и северо-западной окраине, чтобы полностью блокировать противника и сделать невозможным просачивание его в город Купянск, именно правобережный», — подытожил командир полка Ахиллес.

Ситуация в районе Купянска — что известно

В начале сентября DeepState сообщил, что российская армия пытается проникнуть в Купянск и закрепиться в окрестностях города для дальнейшего продвижения. 12 сентября аналитики отметили, что войска РФ через газовую трубу преодолевали реку Оскол и заходили в Купянск, используя лежанки на колесах.

13 сентября Генштаб ВСУ заявил, что Силы обороны контролируют выход из трубы, по которой россияне проникали на окраины Купянска. Город остается под контролем ВСУ.

17 и 18 сентября DeepState писал о новых продвижениях оккупантов в районе Купянска.

Руководитель городской военной администрации Андрей Беседин сообщал, что по состоянию на 18 сентября в Купянске продолжается контрдиверсионная операция.

26 сентября проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат армии РФ фиксируют в центральной части города, также они подбираются к микрорайону Юбилейный.

Беседин заявил, что Купянск сейчас закрыт для въезда и туда могут попасть только военные. По его словам, в городе находятся ДРГ оккупантов, но Силы обороны проводят контрдиверсионную операцию. Он отметил, что из-за этого эвакуация гражданских жителей максимально затруднена.

По словам главы МВА, покинуть город можно только пешком или обратившись к военным за помощью. Он сообщил, что сейчас в громаде находится 1640 гражданских. В частности на правобережной части Купянска — 680 человек. Он также заявил, что для атак на город россияне постоянно применяют артиллерию, минометы, РСЗО и FPV-дроны. В то же время, Беседин заявил, что угроза для жителей связана не только с боевыми действиями, но и с погодными условиями, которые ежедневно ухудшаются. Кроме этого, в городе отсутствуют электричество, газ, вода, а также есть проблемы со связью.

В Генштабе 28 сентября заявили, что Купянск находится под контролем ВСУ и в нем проводятся активные контрдиверсионные мероприятия.