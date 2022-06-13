Блицкриг России в Северодонецке провалился — советник министра обороны

13 июня, 10:02
Цей матеріал також доступний українською
Гуманитарная ситуация в Северодонецке очень сложная (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Гуманитарная ситуация в Северодонецке очень сложная (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Советник министра обороны Украины Юрий Сак рассказал, что украинские военные до сих пор контролируют завод Азот в Северодонецке, на территории которого прячется большое количество гражданских лиц.

«Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат», — сказал Сак в интервью DW.

В то же время, по его словам, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке «очень тяжелая» и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе, хотя сейчас события развиваются более динамично.

Видео дня
Читайте также:
Войска РФ возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, в Северодонецке ВСУ остановили оккупантов — Залужный

Сак отметил, что в городе идут уличные бои, в отдельных местах украинская армия совершает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелое вооружение.

https://www.youtube.com/embed/-MboonWmf98

Он напомнил, что Украина получила и применяет на фронте 150 гаубиц калибра 155 миллиметров, однако нуждается в большем количестве дальнобойных артиллерийских систем.

Читайте также:
Для обоих направлений «не хватает войск». Россиянам придется выбирать: наступать на Донбассе или удержать Херсон — интервью с аналитиком CIT

Упорные бои за Северодонецк продолжаются уже несколько недель. В утренней сводке Генштаба 13 июня сообщалось, что российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в Северодонецке и оттеснили ВСУ из центра города.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Минобороны Украины Луганская область Северодонецк Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X