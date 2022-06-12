Войска РФ возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, в Северодонецке ВСУ остановили оккупантов — Залужный

12 июня, 21:40
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На отдельных направлениях ВСУ перешли к контрнаступательным действиям (Фото:Головнокомандувач ЗС України/Facebook)

На отдельных направлениях ВСУ перешли к контрнаступательным действиям (Фото:Головнокомандувач ЗС України/Facebook)

Войска РФ возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, а в Северодонецке украинским защитникам удалось остановить наступление оккупантов, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.

«Испытывая неудачи на Луганском направлении, российские оккупационные войска возобновили обстрелы жилых кварталов Харькова, что требует от нас адекватных действий», — сообщает Залужный.

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Он добавил, что войска РФ продолжают обстреливать артиллерией и минометами подразделения наших сил обороны в Черниговской и Сумской областях, а Украина ведет ответный огонь.

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«На отдельных направлениях мы перешли к контрнаступательным действиям», — добавил Залужный.

По его данным, ширину фронта на 12 июня — 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия.

«Сложна ситуация, в частности, в городе Северодонецк. Туда врагом было переброшено в 7 батальонно-тактических групп. Несмотря на плотный огонь, нам удалось остановить противника» , — пишет главнокомандующий ВСУ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьков Северодонецк Войска РФ Валерий Залужный

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