Среди них — 40 детей. На химзаводе Азот в Северодонецке находятся около 500 мирных жителей — Гайдай 12 июня, 23:08 Цей матеріал також доступний українською По словам Гайдая, на сегодня нет угрозы окружения украинских войск в Луганской области (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В Северодонецке на территории химзавода Азот остаются около 500 мирных жителей, в том числе десятки детей, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«На территории завода Азот в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 — это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать», — пишет он в Telegram.

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По его словам, на сегодня нет угрозы окружения украинских войск в Луганской области. Гайдай также сообщил, что два моста, ведущих в Северодонецк, разрушены, а третий «старый и критически аварийный» — грузовики по нему передвигаться не могут. В случае разрушения этого моста областной центр будет отрезан, сообщил глава ОВА.

«Эвакуации из Северодонецка нет. Учитывая последние события, единственный вариант выхода из города — это пешком уцелевшим мостом, потому что автобусы не проедут — но это крайне опасно», — добавил он.

Гайдай подчеркнул, что организованный выход из города станет возможным, если страна-агрессор даст гарантии безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну.

Глава государства отметил, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

11 июня глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что ВСУ контролируют около трети города.

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