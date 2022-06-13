Для обоих направлений «не хватает войск». Россиянам придется выбирать: наступать на Донбассе или удержать Херсон — интервью с аналитиком CIT 13 июня, 09:39 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Аналитик CIT Кирилл Михайлов: Россиянам придется выбирать — наступать на Донбассе или удерживать Херсон (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Когда Украина пойдет в большое наступление на юге, подготовка к которому уже идет, россиянам не хватит сил для удержания распиаренной оккупации Херсона и наступления на Донбассе, убежден исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Так что, по его мнению, РФ придется выбирать между направлениями.

В интервью Радио НВ он рассказал, насколько медленно продвигается Россия на Донбассе и какие слабые места у обороны РФ в Херсонской области.

— Есть несколько сообщений: ВСУ ударили по стадиону с вагнеровцами в Кадиевке, «смертельном» совещании в Северодонецком ДК Химиков. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что в Рубежном ВСУ накрыли командный пункт кадыровцев. Что вы можете подтвердить?

Видео дня

— Все это вполне возможно.

Относительно ситуации с вагнеровцами. Было видео, где были эти наемники, снятое в детско-юношеской спортивной школе. Удар был нанесен по стадиону, который находится в нескольких сотнях метров от той школы. Ситуация следующая. Увидели это видео; выяснили, где оно было снято; отправили туда дрон; и он уже нашел эту базу на стадионе, по которой был нанесен удар.

Что-то подобное было в начале боев за Северодонецк, когда российский пропагандист Александр Коц снял, как тяжелый миномет Тюльпан ведет огонь. А затем этот Тюльпан был уничтожен в 100−200 метрах от той позиции, которую снял Коц.

Есть определенное подтверждение, что вагнеровцы на самом деле понесли потери. Если посмотреть на отчет так называемого Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР, которые говорят, что в этом районе было 22 человека. Но они описывают только двух пожилых женщин. Где еще 20? Непонятно. Они признают, что стадион был разрушен, поэтому можно предположить, что именно эти 20 [человек], о которых в отчете ничего нет, — вагнеровцы, которые должны были погибнуть.

— Российские пропагандисты помогли уничтожить вагнеровцев?

— Это TikTok какой-то был. Это не были пропагандисты. [Видео], которое завирусилось, на нем было найдено здание детско-юношеской спортивной школы в городе Кадиевка. Потом их там и обнаружили.

— Гайдай сделал сводку о том, что происходит в Северодонецке. Одна из важных вещей — российские оккупанты разрушили второй мост, ведущий в областной центр. Сейчас, по его словам, россияне обстреливают последний, третий путепровод. Что мы можем прогнозировать на этом направлении?

— Странно, что они взялись за эти мосты только сейчас. Было ясно, что это такая «линия жизни», связывающая Северодонецк с Лисичанском. На самом деле ситуация очень опасна, и если им удастся разрушить эти мосты, тогда может быть принято решение об эвакуации из Северодонецка.

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