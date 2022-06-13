Генштаб о ситуации в Северодонецке: оккупанты оттеснили ВСУ из центра города, бои продолжаются 13 июня, 07:33 Цей матеріал також доступний українською Бои в Северодонецке продолжаются (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

На Северодонецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк и имели частичный успех.

Об этом сообщает Генштаб.

Российские захватчики оттеснили ВСУ из центра Северодонецка, боевые действия продолжаются.

Оккупанты обстреливали из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.



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Основные усилия армия РФ сосредотачивает на ведении наступательных действий с целью окружения украинских войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут.

Захватчики продолжают восполнять свои потери. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На Лиманском направлении активных боевых действий оккупанты не вели, продолжали обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км к северу от Славянска, и Серебрянка, 5 км к северо-восточнее Северского.

На Бахмутском направлении украинские военные успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка — Врубовка и Камышеваха — Врубовка. Российские агрессоры возобновили наступательные действия в районе населенного пункта Золотое. Закрепляются по рубежу Роты — Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно вели штурмовые действия по направлениям Доломитное — Кодема, Доломитное — Новолуганское. Проводили воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.



На Кураховском направлении российские штурмовики нанесли авиаудар по позициям украинских войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты вели огонь вдоль линии столкновения с целью препятствования перебрасыванию резервов на другие направления.

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