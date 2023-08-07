Саммит в Саудовской Аравии показал, что российская агрессия влияет на весь мир — МИД Германии 7 августа, 06:43 Анналена Бербок (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что саммит в Саудовской Аравии показал глобальные последствия российской агрессии.

Об этом сообщает Bild.

«Сигнал из Джидды таков: эта жестокая агрессивная война со стороны России также затрагивает людей в Африке, Азии и Южной Америке. Потому что это имеет последствия далеко за пределами Европы: от будущего международного порядка до вопросов энергетической безопасности, роста цен на зерно и глобального продовольственного снабжения, которое Россия так безжалостно ухудшила», — заявила министр.

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Она подчеркнула, что поддерживает Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского.

«Каждый миллиметр продвижения к справедливому и честному миру несет частичку надежды для народа Украины», — заявила Бербок.

5 августа в Джидде (Саудовская Аравия) стартовали двухдневные переговоры по украинской формуле мира, участие в которых принимают высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран. На саммите присутствуют в том числе и представители Индии и Китая. А вот Россию туда не пригласили.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сообщал, что задача переговоров в Джидде — распределить между странами-участниками пункты украинской формулы мира.

В ноябре 2022 года на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.