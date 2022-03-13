«Удар произошел после отбоя тревоги». Мэр Ивано-Франковска рассказал о третьей атаке оккупантов на аэропорт 13 марта, 09:38 Цей матеріал також доступний українською В прошлый раз оккупанты ударили по аэропорту Ивано-Франковска 11 марта (Фото:Галицький кореспондент)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил, что российские оккупанты осуществляли третий ракетный удар по аэропорту города.

«Это был уже третий удар по аэропорту. Инфраструктура аэропорта почти уничтожена», — сказал он во время видеообращения в своем Facebook.

Потерь в результат авиаудара 13 марта нет.

Марцинкив уточнил, что удар произошел после отбоя тревоги.

«Относительно системы оповещения. Будем расследовать почему после отбоя тревоги были нанесены удары. Я напоминаю — команды тревоги и отбоя дают не местные органы власти и не городской голова. Прошу быть максимально внимательными и беречь себя», — резюмировал он.

Утром в Ивано-Франковске была объявлена воздушная тревога, жители города слышали взрывы. До этого оккупанты нанесли удар по аэропорту 11 марта, жертв в результате атаки не было.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.





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