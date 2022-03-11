Авиаудар по аэропорту Ивано-Франковска: мэр попросил жителей трех микрорайонов покинуть свои дома из-за угрозы обстрела
Жертв в результате удара по аэропорту Ивано-Франковска нет (Фото:Галицький кореспондент)
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей трех микрорайонов города, которые находятся близко к аэропорту, покинуть свои дома в ближайшее время из-за угрозы обстрелов.
«Хочу попросить также жителей микрорайона Опришевцы, Креховцы, Чукаловка — со временем все-таки после этой тревоги максимально оставить свое жилье и переехать. Пожалуйста, реагируйте на тревогу. Надеемся, что это будет только тревога, не будет очередных взрывов в Ивано-Франковске», — сказал он в видеообращении.
Он также привал всех жителей города реагировать на тревогу и по возможности находиться в укрытии.
В ночь на 11 марта оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.
В Днепре погиб один человек, в Луцке в результате авиаудара по военному аэродрому жертвами стали четверо украинских военнослужащих, еще шесть получили ранения.
В результате удара по аэропорту Ивано-Франковска никто не погиб, инфраструктура не повреждена.
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