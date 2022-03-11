Авиаудар по аэропорту Ивано-Франковска: мэр попросил жителей трех микрорайонов покинуть свои дома из-за угрозы обстрела 11 марта, 16:42 Цей матеріал також доступний українською Жертв в результате удара по аэропорту Ивано-Франковска нет (Фото:Галицький кореспондент)

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей трех микрорайонов города, которые находятся близко к аэропорту, покинуть свои дома в ближайшее время из-за угрозы обстрелов.

«Хочу попросить также жителей микрорайона Опришевцы, Креховцы, Чукаловка — со временем все-таки после этой тревоги максимально оставить свое жилье и переехать. Пожалуйста, реагируйте на тревогу. Надеемся, что это будет только тревога, не будет очередных взрывов в Ивано-Франковске», — сказал он в видеообращении.

Он также привал всех жителей города реагировать на тревогу и по возможности находиться в укрытии.

В ночь на 11 марта оккупанты нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

В Днепре погиб один человек, в Луцке в результате авиаудара по военному аэродрому жертвами стали четверо украинских военнослужащих, еще шесть получили ранения.

В результате удара по аэропорту Ивано-Франковска никто не погиб, инфраструктура не повреждена.



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