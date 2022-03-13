Есть ли способ остановить войну? В каком случае Путин и Зеленский договорятся 13 марта, 10:10 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Ни одной из стран не выгодно продолжать эту войну бесконечно. Ни у кого нет надежного пути к решающей военной победе

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Важная вещь, которую нужно помнить о Владимире Путине — это то, что он шпион, а не солдат. Он начал свою карьеру в советское время в КГБ и был главой его российской преемницы, ФСБ, прежде чем стать премьер-министром, а затем президентом. У него есть инстинкт шпиона и склонность ко всему тайному, сфабрикованному и нечестному для того, чтобы получить преимущество, — манипулируя при этом восприятием, предупреждая о мрачных угрозах, тем самым дезориентируя своих противников и мотивируя сторонников.

Он все больше и больше полагался на этот подход в течение своего президентства, выработав мировоззрение для оправдания политики, которая кажется все более оторванной от реальности. Трудно понять, насколько сильно это отражает его истинные убеждения, а насколько он понимает, что это фальшивка. Его описания «правильных» отношений Украины с Россией и характера ее лидеров могут отражать его убеждения, какими бы фантастическими они ни казались посторонним. Но заявления о том, что украинцы взрывают собственные жилые дома или находятся на грани получения ядерного оружия, совершенно циничны.

В противоположность этому подходу, лучшие солдаты полагаются на честную оценку ситуации, в которой они оказались. В начале войн они могут быть жертвами собственных иллюзий относительно своего военного положения и самоуверенности в отношении грядущих побед, но существует суровая реальность войны, с которой нельзя не согласиться. Если припасы не доставляются, подразделения уничтожены, а ключевые цели не достигнуты, то это ситуация, которую нужно решать. В противном случае, притворство может сделать поражение еще более вероятным, а когда оно наступит — более болезненным.

…Никакой обман не может скрыть тот факт, что Россией в этой войне была допущена оперативная и логистическая неразбериха. Как бы вооруженные силы ни перегруппировывались и не меняли свои кампании, чем дольше будет продолжаться война, тем выше будут потенциальные потери в войсках, технике и репутации. Это реальность, которую Путин сейчас отчаянно пытается скрыть от собственного народа, подавляя инакомыслие драконовскими мерами, пытаясь отрезать свою страну от всех источников информации, которые могут противоречить государственным СМИ. Но реалии будут продолжать вмешиваться в путинские планы, проявляясь в гневе отчаявшихся матерей или стойкой храбрости демонстрантов на улицах Санкт-Петербурга и Москвы.

Можно ли правдой остановить войну, начатую ложью? С самого начала для тех, кто задается вопросом, как лучше всего завершить эту войну, задача заключалась в том, чтобы определить условия для мирного процесса, чтобы побудить Путина отказаться от своих заблуждений. Даже если бы российская военная кампания была гораздо более успешной, у Путина никогда не было бы возможности установить и поддерживать марионеточное правительство. Это приводит к вопросу о том, есть ли у него второстепенные цели, — такие как территория на Донбассе или нейтральный статус Украины, -которые могли бы удовлетворить Путина. Но и здесь есть вопросы по поводу самого процесса. Что потребуется не только для того, чтобы две стороны договорились, но и для того, чтобы они были уверены, что любое соглашение будет соблюдаться?

Мирный процесс не может быть оторван от развития боевых действий. Он и отражает их, и стремится воздействовать на них. Мирные переговоры не представляют альтернативы войне. Их лучше всего рассматривать как продолжение войны другими, ненасильственными средствами. Этот момент можно продемонстрировать, рассмотрев по очереди различные инициативы, предпринимаемые в настоящее время, и все они касаются различных аспектов конфликта.

Прекращение огня

До сих пор прямые российско-украинские переговоры в основном фокусировались на гуманитарном прекращении огня. В прошлых конфликтах это приводило к перерывам в боевых действиях, чтобы обеспечить обмен ранеными и пленными, а также предоставить гражданским лицам возможность уйти от боевых действий. Русские, похоже, не очень заинтересованы в организации возвращения пленных и раненых, возможно, потому, что они не хотят, чтобы люди, возвращающиеся домой, рассказывали об ужасных временах, которые они пережили, и о том, как их офицеры ввели их в заблуждение, рассказав, что они были на учениях. (Были даже обвинения в том, что русские не хотят, чтобы их погибшие были возвращены домой из-за тех же пропагандистских издержек).

Важная вещь, которую нужно помнить о Владимире Путине — это то, что он шпион, а не солдат

Что касается помощи мирным жителям в эвакуации, русские подорвали доверие к своим заявлениям о том, что они заботятся о невинных жертвах, затевая игры с этим процессом. Они пообещали безопасные коридоры, но затем сделали невозможным выход голодных, больных и измученных людей из-за возобновившихся обстрелов или заминированных дорог. Следующим их шагом было предложение маршрутов, по которым гражданское население могло бы попасть в Россию и Белоруссию. Неудивительно, что оно было отклонено. Каковы бы ни были их нынешние лишения, они не хотели, чтобы их использовали в качестве средств российской пропаганды. Хотя из Сум были эвакуировано 5000 человек, в том числе 600 индийских студентов, одной из немногих стран, которые до конца не отвернулись от России. В других местах, и особенно в Мариуполе, эвакуация реализуется так, что вместо того, чтобы помочь людям избавиться от отчаяния и дискомфорта, россияне максимизируют их — предположительно, в надежде, что они попросят своих лидеров капитулировать.

Это еще один аспект российского ведения войны — использование гуманитарного языка и инициатив для маскировки военных действий. Потенциальные пропагандистские аспекты таких жестов проявились в громко объявленной и совершенно ненужной эвакуации мирных жителей из поддерживаемых Россией анклавов Донбасса незадолго до начала войны. Это должно было придать правдоподобность вымыслу Москвы о скором украинском «геноциде».

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Другой вид прекращения огня — это прямая остановка боевых действий, которая должна быть осуществлена в согласованное время, когда стрельба полностью прекращается. Хотя намерение может заключаться в том, чтобы с помощью переговоров прийти к длительному урегулированию ситуации, это не всегда так. Спустя почти 60 лет после перемирия в конце Корейской войны мирный договор между Северной и Южной Кореей так и не был заключен. Когда США призвали к прекращению огня в войне в Персидском заливе в 1991 году, существовала явная угроза возобновления войны, если Ирак не выполнит ряд довольно подробных требований (включая ликвидацию своего оружия уничтожения). Это было заявленной правовой основой для вторжения США и Великобритании в Ирак в 2003 году.

В некоторых конфликтах вводилось прекращение огня. Перспектива того, что прекращение огня может быть достигнуто в результате международного давления, например, путем принятия резолюции Совета Безопасности, может повлиять на боевые действия, поскольку армии спешат захватить любую территорию, которую они смогут, для того, чтобы занять наилучшую позицию, когда придет момент. Таким образом, к концу войн 1967 и 1973 годов Израиль стремился как можно дольше отсрочить принятие прекращения огня, чтобы гарантировать, что они владеют максимальной территорией, которую они могли либо удерживать, либо, по крайней мере, использовать для последующих переговоров…

Даже в Великобритании во время войны за Фолклендские острова правительство явно беспокоилось о давлении, с которым они могли столкнуться со стороны администрации Рейгана, чтобы они согласились на прекращение огня до того, как полностью отвоевали острова у Аргентины. И это несмотря на то, что в качестве постоянного члена Совета Безопасности Великобритания имела право вето, которое она фактически использовала, когда британские войска были близки к победе.

Сохраняй то, что держишь

Россия, конечно, также может наложить вето на любую такую ​​резолюцию. Ее интересует одна характерная черта таких прекращений огня, заключающаяся в том, что они, как правило, следуют принципу «сохраняй то, что держишь в руках». Новые де-факто границы устанавливаются там, где остановились войска. Вот почему, как показывает опыт, те, кто терпит поражение, чаще всего выступают за прекращение огня, особенно если без него они рискуют отказаться от завоеваний военного времени. Те, кто находится в наступлении, как правило, менее заинтересованы. Одним из способов определения хода войны может быть наблюдение за меняющимся отношением воюющих сторон к предложениям о прекращении военных действий. Можем ли мы прийти к ситуации, когда одна сторона сталкивается с поражением и поэтому предлагает прекращение огня, чтобы свести к минимуму потери, даже если это означает подтверждение последствий поражения?

Большинство аналитиков сейчас признают, что первые две недели войны прошли для России плохо и поставили ее в неудобное положение. До сих пор ведутся споры о возможных следующих шагах русских, учитывая, что их первоначальный план так сильно провалился. Больше всего внимания было сосредоточено на жестокости их нападений на города, как будто они хотели вынудить Киев потребовать мира. Примечательно отсутствие какого-либо серьезного движения в крупные города, и, возможно, высшее командование России обеспокоено тем, что приходится принуждать сопротивляющиеся этому свои войска к городским боям, к которым украинцы тщательно подготовились. Также остается еще тот факт, что ожидаемые действия, в том числе штурм Одессы, еще не произошли, но их нельзя исключать.

Одним из возможных изменений в российской стратегии (хотя это и ожидалось в начале кампании) может стать нацеливание на город Днепр в центральной Украине. Войска, находившиеся вблизи Харькова, могли наступать на Днепр с севера, а другие — с юга. Поскольку некоторые ключевые украинские силы все еще сражаются на юге и востоке, существует риск того, что они могут быть изолированы и выведены из строя превосходящими российскими силами, а если они отступят, чтобы избежать этой участи, то позволят России захватить территорию, которую они вынуждены будут покинуть. Мариуполь, который, несмотря ни на что, еще не сдался, может затем пасть, предоставив России условный контроль над непрерывной полосой земли от Донбасса до Одессы.

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В этом сценарии есть много других «если», в том числе способность российских войск двигаться быстро и относительно открыто к Днепру, в то время как Украина все еще имеет боевую авиацию и беспилотники, и, очевидно, лучшую разведку и связь, но в этой стратегии есть некоторая политическая логика. Это означало бы, что у России есть территория, о которой можно торговаться на возможной мирной конференции.

Другая возможность, актуальная хотя бы потому, что украинцы теперь относятся к этому серьезно, заключается в том, что российские проблемы на севере продолжают нарастать, и пока они делают некоторые скромные успехи вблизи Киева, за многими из них следуют украинские контратаки. Они изо всех сил пытается пополнить и снабдить свои силы на местах припасами. В какой-то момент российский генеральный штаб может потребовать от Путина вывести войска в ситуации, в которой они изо всех сил пытаются добиться прогресса и получают регулярные удары. Хотя на данный момент трудно представить, чтобы Путин одобрил такой шаг.

Россия больше всего заинтересована в прекращения огня по принципу «Сохраняй, что держишь». Для Украины это придало бы легитимность российским силам, продолжающим оккупировать часть ее территории, и по этой причине они пока будут продолжать противостоять этому, даже если потерпят поражение на поле боя. Они также могут думать, что со временем в их пользу могут сработать некоторые глубинные факторы. В страну продолжают поступать ценные военные поставки, которые укрепляют обороноспособность Украины. А Запад не допустит, чтобы их экономика рухнула. Тем временем россиянам приходится находить резервы, а их экономике грозит разрушение.

Мир, достигнутый путем переговоров

Последней возможностью было бы достижение мира путем переговоров, в соответствии с которым стороны рассматривают основные спорные вопросы и вырабатывают договорные формулировки для их разрешения. В качестве потенциальных посредников были упомянуты Китай, Израиль и Турция.

…Зависимость России от Китая может сделать президента Си эффективным посредником, но это все равно потребовало бы от него выдвижения собственных идей для справедливого урегулирования. А помимо расплывчатых утверждений о пользе мира не совсем понятно, имеет ли он и его министерство иностранных дел глубокое знание ситуации, чтобы предлагать какие-то внушающие доверие планы. У американцев (вместе с их партнерами по НАТО) есть знания и рычаги воздействия на Украину благодаря их финансовой и военной помощи. Но они не собираются давить на Украину, чтобы она приняла что-то, что позволит России выиграть от ее агрессии. (В еще большей степени это касается предположений о том, что США должны иметь дело напрямую с Россией, чтобы помочь ей сохранить лицо, например, исключив из обсуждения вопрос о возможном членстве Украины в НАТО. Воюет Украина, а не США, и именно ей придется идти на любые уступки).

На данный момент прямые переговоры возможны и, скорее всего, будут продуктивными, хотя оптимизма по-прежнему мало.

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Все, что можно сказать с российской стороны, это то, что они уклонились от требования о смене режима в Киеве или, по крайней мере, готовы к тому, чтобы Зеленский остался на посту президента, но они по-прежнему настаивают на нейтрализации Украины — так, чтобы она не могла вступать ни в какие международные организации, а также на признании аннексированного Крыма и независимости анклавов на Донбассе.

Вечером 8 марта офис Зеленского выступил со своими предложениями. Они были тщательно составлены таким образом, чтобы предлагать формы компромисса. Первый выдвигал возможность «договора о коллективной безопасности со всеми соседями и с участием ведущих стран мира», который даст гарантии как России, так и Украине. В принципе, это привлекательно для Путина, потому что членство в НАТО стало бы ненужным, а Украина не могла бы выступать в качестве базы для американского оружия большой дальности. С другой стороны, это дало бы Украине своего рода гарантию безопасности, поддерживаемую США. Однако это не приведет к демилитаризации Украины. Украина уже получала такого рода гарантии, в частности, в Будапештском меморандуме 1994 года в обмен на отказ от своего ядерного арсенала. Москва их прямо отвергла, Москва прямо нарушила их на том основании, что правительство в Киеве было нелегитимным, поэтому возникают очевидные вопросы о том, какие гарантии могли сделать их убедительными.

Что касается Крыма, Зеленский, похоже, ищет компромисс, который позволит обеим сторонам сохранить свои позиции в отношении того, кому на самом деле принадлежит территория, хотя на практике, по-видимому, признает тот факт, что она остается за Россией. Это реалистично. По Донецку и Луганску, двух анклавов на Донбассе, его формулировка была более расплывчатой. «Мне важно, как там будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Меня интересует мнение тех, кто считает себя гражданами Российской Федерации. Однако мы должны обсудить этот вопрос». Здесь есть очевидная ловушка для России.

Лидеры этих самопровозглашенных «народных республик» хотят независимости или даже присоединения к России, но ни в коем случае не ясно, будет ли это точка зрения популярна на этих территориях.После всего, через что прошли эти территории за последние дни, трудно представить, что они сейчас чувствуют себя русофилами.

Формулировку Зеленского можно рассматривать как восходящую к Минским соглашениям от сентября 2014 года и февраля 2015 года, в которых поднимались вопросы о том, как эти территории могут быть возвращены в состав Украины с некоторыми особыми правами, а также о том, как будут проводиться выборы для поиска их представителей. Москва будет нервничать из-за результатов свободных и честных выборов под международным контролем.

Таким образом, ничто в предложении Зеленского не равносильно капитуляции, но оно выглядит разумным. Если в Москве решат, что здесь есть над чем работать (если только не решат интерпретировать любое предложение как ослабление решимости Украины), то можно предполагать, что начнутся предметные переговоры. Однако на данный момент эти предложения носят только наводящий характер, но не являются существенными. То, как именно они могут быть реализованы на практике, потребует кропотливой разработки и тщательных разъяснений, в том числе в отношении роли третьих сторон в их обеспечении и мониторинге. Это займет время.

…

В то же время Россия захочет, чтобы санкции были сняты как можно скорее, и вряд ли это будет сделано, пока российские войска остаются в Украине и без каких-либо договоренностей.

Здесь у Путина есть потенциальная возможность свернуть с пути, если он захочет ею воспользоваться, хотя это даст ему гораздо меньше, чем он хочет, и недостаточно, чтобы оправдать разрушительную войну. Мы возвращаемся к вопросу, с которого начался этот пост — об истинных убеждениях Путина и о том, способен ли он манипулировать российским общественным мнением, чтобы заставить его поверить в хороший результат, даже если независимые наблюдатели могут прийти к выводу, что это не только далеко не то, чего, как он утверждал, хотел добиться, но также и не то, чего он ожидал получить на самом деле. Возможно, он хочет полагаться на свою способность навязывать собственную интерпретацию текстов договоров, чтобы привести их в соответствие с его собственными взглядами, таким образом усиливая, а не ослабляя взаимный антагонизм и возвращая нас к тому, с чего мы начали? Учитывая то, как Россия вела себя до сих пор как в преддверии войны, так и в переговорах о прекращении огня, есть мало оснований доверять Москве.

Однако ни одной из стран не выгодно продолжать эту войну бесконечно. Ни у кого нет надежного пути к решающей военной победе. В академических работах об условиях мирных переговоров часто встречается выражение «болезненный тупик». В настоящее время ситуация слишком изменчива, чтобы ее можно было назвать тупиковой, но она, безусловно, наносит ущерб обеим сторонам.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лоуренса Фридмана. Републикация запрещена.

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