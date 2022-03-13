Взрывы в Ивано-Франковске: Мэр заявил, что оккупанты могли снова ударить по аэропорту 13 марта, 07:57 Цей матеріал також доступний українською Информация об ударах по аэропорту уточняется (Фото:ГСЧС)

Взрывы в Ивано-Франковске утром 13 марта могли быть от удара российских оккупантов по аэропорту.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.

«По предварительной информации, сегодняшние утренние взрывы были от удара по аэропорту. В настоящее время детали еще устанавливаются», — написал он в своем Facebook.

Он призвал жителей Ивано-Франковска быть максимально внимательными и острожными, так как враг может наносить удары и в тылу Украины.

«Районы, приближенные к аэропорту, я прошу по возможности переехать», — добавил он.

Утром в Ивано-Франковске была объявлена воздушная тревога, жители города слышали взрывы. До этого оккупанты нанесли удар по аэропорту 11 марта, жертв в результате атаки не было.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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