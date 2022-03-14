18-й день войны — хроника. Россия планирует высадку десанта в Одессе, в Ирпене погиб журналист Time 14 марта, 06:04 Цей матеріал також доступний українською Последствия взрывов на Яворовском полигоне во Львовской области, 13 марта 2022 года (Фото:@BackAndAlive/via REUTERS)

Понедельник, 14 марта — девятнадцатый день обороны Украины от полномасштабного нападения РФ. Российская армия совершает бесчисленные военные преступления, однако тотальная изоляция Москвы от мира углубляется каждые сутки.

Украинский президент Владимир Зеленский накануне заявил в своем новом обращении, что Россия является для мира большим врагом и большим злом, чем Северная Корея.

Тем временем РФ пытается установить оккупационный режим на временно захваченных ее войсками территориях Украины — в частности создать квазиреспублику в Херсонской области. Однако 44 депутата Херсонского облсовета накануне подтвердили, что регион был и остается украинским, проголосовав против создания любых подобий «Л/ДНР».

НВ следил за главными событиями нового дня войны, в которой стойкость украинских защитников уже превзошла ожидания не только РФ, но и всего мира.

Главное к 22:00

В ночь на 13 марта оккупанты нанесли ракетный удар по объектам на Яворовском военном полигоне во Львовской области ( Международный центр миротворчества и безопасности). 35 человек погибли, 137 госпитализированы.

во Львовской области Международный центр миротворчества и безопасности). В Ивано-Франковске целью утреннего удара стал местный аэропорт. Он практически уничтожен.

целью утреннего удара стал местный аэропорт. Он практически уничтожен. Девять человек погибли в результате обстрела одного из микрорайонов Николаева, также в этом городе разбомбили школу.



также в этом городе разбомбили школу. В Попасной Луганской области зафиксировано использование запрещенных фосфорных бомб, в городе из-за обстрелов поврежден газопровод.

Луганской области зафиксировано использование запрещенных фосфорных бомб, в городе из-за обстрелов поврежден газопровод. Оккупанты похитили мэра Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.

Запорожской области Евгения Матвеева. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что колонна с гуманитарной помощью находится в 80 км от Мариуполя , но она заблокирована оккупантами.

, но она заблокирована оккупантами. В Киевской области погиб американский корреспондент , сообщили в Нацполиции.

, сообщили в Нацполиции. На захваченной оккупантами Чернобыльской АЭС удалось наладить электроснабжение , заявили в Минэнерго Украины.

, заявили в Минэнерго Украины. Следующие переговоры между Украиной и Россией в видеоформате пройдут 14 марта, говорят в ОПУ.



Война России против Украины — события 13−14 марта 2022

06:50 «Херсонщина — це Україна». В Голій Пристані провели масовий патріотичний захід

В неділю, 13 березня, в місті Гола Пристань Херсонської області люди вийшли в на акцію, під час якої скандували, що «Гола Пристань та вся Херсонщина — це Україна».

06:03 Зеленський таємно відвідав блокпости захисників Києва



«Не хотів, щоб це було дуже публічно. Просто підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі хлопці, які захищають Київ і знають, що ми переможемо. Відчувається це», — заявив президент.



05:54 Окупанти вдалися до тактики викрадення керівників українського руху спротиву — Центр протидії дезінформації

Російські окупанти застосовують тактику викрадення керівників українського руху спротиву, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

В повідомленні відомства йдеться про те, що російські загарбники вдаються до цих дій з 11 березня.

05:21 Російська православна церква в Амстердамі оголосила про розрив з Московським патріархатом

«Священнослужителі одноголосно оголосили, що вони більше не можуть функціонувати в рамках Московського патріархату та забезпечувати духовно безпечне середовище для наших вірних», — йдеться у повідомленні духовенства, опублікованому на їх сайті. «Це рішення є надзвичайно болючим і важким для всіх залучених».



05:17 У Держдепі побачили у Кремлі ознаки готовності до «предметних переговорів із Україною»

Перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що РФ демонструє готовність до серйозних переговорів із Україною після початку війни.

«Ми бачимо деякі ознаки готовності до реальних, серйозних переговорів. Але я маю сказати, поки створюється враження, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям усіми можливими способами», — заявила Шерман.

05:15 Американські мери вимагають звільнити викраденого окупантами мера Мелітополя

Конференція мерів США вимагає негайно звільнити викраденого російськими окупантами міського голову Мелітополя Івана Федорова. Його викрали 11 березня.

У заяві Конференції наголошується на неприпустимості терористичних дій росії та єдності мерів Сполучених Штатів у підтримці України та керівників українських міст.

05:10 Австралія оголосила про нові санкції проти російських олігархів, ключових бізнесменів та членів їхніх сімей

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Австралії, під санкції потрапили 33 особи: ексвласник Челсі Роман Абрамович, генеральний директор Газпрому Олексій Міллер та голова правління одного з найбільших авіаперевізників РФ Росія Дмитро Лебедєв.

04:50 Кадиров заявив, що знаходиться під Києвом, і запропонував українцям здатися

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що опубліковане ним раніше відео знято в Гостомелі під Києвом.

«На відео ми у Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми підійшли? […] Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди? У нас п’ятихвилинна готовність».

04:49 Багами заборонили своїм фінансовим установам проводити транзакції росіян та білорусів

Центральний банк Багам заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції росіян та білорусів, на яких поширюється дія західних санкцій.

Постанова стосується усіх осіб, щодо яких діють санкції США, Канади, Великої Британії та ЄС, запроваджені через військову агресію проти України.

04:36 У Маріуполі померла вагітна, яка була поранена після авіаудару по пологовому будинку

Журналістка Голосу Америки Ася Ділина повідомила, що в Маріуполі померла одна з вагітних жінок, поранена після авіаудару по пологовому будинку.

Вона наголосила, що цю інформацію їй підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

04:25 Макрон поговорив із Зеленським після домовленості з Байденом посилити санкції проти Росії



Президент Франції Емманюель Макрон зателефонував до свого українського колеги Володимира Зеленського після розмови з лідером США Джо Байденом.

Макрон і Байден домовилися посилити вже ухвалені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно вжити всіх необхідних ініціатив для припинення бойових дій.

Французький лідер висловив Зеленському свою повну підтримку та детально розповів про додаткову допомогу, яку Європейський Союз вирішив надати Україні на Версальському саміті.



04:16 14 березня в Сумській області не буде «зелених коридорів»

В понеділок, 14 березня, «зелених коридорів» в Сумській області не буде. Про це повідомив голова ОДА Дмитро Живицький.

Жоден з маршрутів станом на 2:30 14 березня не погоджено.

04:05 Росія подала сигнал ракетами по Яворівському полігонові - журналіст The Guardian

Ракетним ударом по Яворівському полігонові у Львівській області Росія подає сигнал. Але нападати на країну-члена НАТО Польщу не збирається.

Про це заявив редактор відділу із захисту та безпеки The Guardian Ден Саббаг

03:54 У Держдепі відреагували на удар по полігону за 20 кілометрів від Польщі

«Ми засуджуємо авіаудар, який Російська Федерація завдала по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Явориві, неподалік українського кордону з Польщею. Подібна жорстокість має припинитися», — заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

03:54 У Держдепі відреагували на удар по полігону за 20 кілометрів від Польщі

«Ми засуджуємо авіаудар, який Російська Федерація завдала по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в Явориві, неподалік українського кордону з Польщею. Подібна жорстокість має припинитися», — заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.



03:50 Vans та The North Face призупиняють роботу в Росії

Компанія також жертвує кошти для допомоги українським біженцям.

03:44 Міністерство оборони Великобританії повідомило, що через агресивні дії кораблів Росії Україна виявилася відрізаною від морської торгівлі.

У своєму акаунті в Twitter відомство зазначило, що через віддалену блокаду чорноморського узбережжя Україну фактично ізолювали від міжнародної морської торгівлі.

Також наголошується, що російські військово-морські сили продовжують завдавати ракетних ударів по об'єктах на всій території України. РФ вже здійснила одну висадку морського десанту в Азовському морі та може провести подальші подібні операції найближчими тижнями.

03:13 Асоціація бізнес-шкіл AACSB не визнаватиме російські дипломи

Асоціація з розвитку бізнес-шкіл AACSB спільно з іншими асоціаціями не визнаватиме дипломи про освіту російських вищих навчальних закладів.



03:10 Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що Росія просить Китай надати техніку та економічну допомогу через початок війни проти України



02:42 Зеленський обіцяє продовжувати спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що спроби доставити гуманітарний вантаж до обложеного російськими окупантами Маріуполя продовжуватимуться.

У своєму відеозверненні український лідер заявив, що гуманітарний коридор у місто було перекрито, хоча українська сторона зробила все, що потрібно.

02:37 Російські силовики погрожували арештами керівникам McDonald’s та IBM за критику влади перед відходом із РФ

Російська прокуратура загрожувала арештом керівникам західних компаній, які критикували Кремль за початок військової агресії проти України та вирішили піти з ринку РФ.

За даними видання, також компаніям погрожували заарештувати їхні активи у РФ. Такі загрози надходили керівництву компаній McDonald’s, IBM та власнику KFC Yum Brands



02:33 Авіаналіт на Охтирку, обстріли сіл і гідна відсіч. Голова ОДА розповів про ситуацію на Сумщині

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький розповів про ситуацію в регіоні за 13 березня. Один з блокпостів почали обстрілювати з САУ.

2:15 Тростянець лишається в окупації — глава ОДА

Місто Тростянець Сумської області лишається в окупації російських загарбників. Їх штаб на залізничному вокзалі станції Смородино.

02:08 Два українські біатлоністи приєдналися до української армії



Українські біатлоністи Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний приєдналися до української армії після початку війни Росії проти України.



01:34 Окупанти РФ звели понтонний міст біля Гостомеля. Українські військові його знищили, зірвавши спробу просування — знімок Maxar



Українські військові знищили понтонний міст через річку Ірпінь / Фото: Maxar Technologies/CNN via Telegram

01:32 Потрібні гарантії. Зеленський підтвердив, що ведуться переговори щодо зустрічі з Путіним

Президент Володимир Зеленський розповів про цілі переговорів, що ведуться після початку війни Росії проти України.

Зеленський повідомив, що українська делегація «робить усе», щоб відбулася його зустріч із Володимиром Путіним.

01:24 ЗСУ знищили за добу чотири літаки та три вертольоти окупантів



Протягом доби 13 березня силами української протиповітряної оборони було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів. ЗСУ випустили зенітні ракети по ворожих повітряних цілях.

01:17 Російських військовополонених очікує обмін чи покарання в Україні - Верещук

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що військовополонених РФ обмінюватимуть або вони нестимуть покарання в Україні.

00:58 Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти свідомо вбили журналіста Time в Ірпені



«Сьогодні на Київщині було вбито американського журналіста Брента Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять», — заявив президент.

00:47 У районі Маріуполя бійці Азову вдарили по бронетехніці РФ, знищивши живу силу — Нацгвардія



У районі Маріуполя бійці окремого загону спеціального призначення Азов в неділю, 13 березня, завдали удару по бронетехніці РФ, знищивши живу силу.

Внаслідок вогневого ураження російські війська також позбавлені можливості обстрілювати місто та просуватися на підступи одного з його напрямків.

00:30 Зведення Генштабу ЗСУ на 00:00 14 березня

Для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противником здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів.

Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від «відряджень в Україну» для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу « ветерана війни», додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу.

ветерана війни», додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу. Нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують знищення стаціонарних об'єктів військової та цивільної інфраструктури на території України. Так, 13 березня було завдано ракетних ударів по об'єктах в населених пунктах Умань, Івано-Франківськ, Старичі із застосуванням літаків стратегічної авіації. Крім того, продовжуються пуски ОТКР « Іскандер» з території Білорусі.

Іскандер» з території Білорусі. На Волинському напрямку противник проводив демонстраційні дії підрозділами зі складу ЗС РБ вздовж Державного кордону України.

На Поліському напрямку підрозділи окупаційних військ проводили заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, удосконалювали логістичне забезпечення. З метою виключення раптовості дій з боку Збройних Сил України противник активно веде розвідку.

На Сіверському напрямку противник зосередився на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу у напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та здійснює спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.

На Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій Українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька.

Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник намагається вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.

00:15 Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний опублікував відео знищення пункту управління артилерією російських окупантів



00:10 Система працює стабільно. Спеціально економити електроенергію не потрібно, це лише погіршить ситуацію — Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українська енергосистема працює стабільно попри прицільне руйнування ворогом об'єктів енергетичної інфраструктури.

Потреби спеціально скорочувати споживання електроенергії немає.

00:08 Окупанти збили власний безпілотник, але доповіли керівництву про знищення українського Байрактара — Залужний

Російська протиповітряна оборона у неділю, 13 березня, помилково збила на Харківщині свій безпілотник, але доповіла керівництву про знищення українського Байрактара.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

23:55 Під Мелітополем розбили стоянку із 200 одиниць техніки окупантів

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім та радник голови МВС Антон Геращенко повідомили, що під Мелітополем знищили 200 одиниць техніки російських окупантів.

«200 одиниць техніки в Мелітополі, розфігаченої та взятої в оточення — це найкращий подарунок!!! Слава ЗСУ», — заявив Віталій Кім.

Антон Геращенко зазначив, що техніку було знищено поблизу Василівки.

22:49 Росія зробила запит Китаю щодо постачання військової допомоги — Financial Times

Як зазначили джерела видання, на третьому тижні війни з Україною у РФ закінчуються деякі види озброєнь.

22:44 Росія планує переодягнути білоруських військових у російську форму для їх вторгнення в Україну — Данілов

«Сьогодні на території Білорусі розробляється спецоперація Російською Федерацією. Вони сьогодні мають велике бажання одягнути у форму РФ білоруських військових. Частина з білорусів відмовляється воювати проти нашої країни. Але наразі ФСБ РФ та спецслужби на території (Білорусі - ред.) умовляють білорусів переодягнутися в російську форму і за російськими, умовно кажучи, лекалами заходити на нашу територію», — зявив секретар РНБО Олексій Данілов.

23:40 Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що війна в Україні спричинить голод в Африці.

Вона вважає, що на найменш розвинені країни вплив війни в Україні буде найсерйознішим.

«Дозвольте мені сказати: так, війна в Україні означає голод в Африці», — заявила директор МВФ.

22:27 Окупанти РФ планують висадку десанту в Одесі, але на них уже там чекають — Данілов

Окупанти планували висадку ще три-чотири дні тому, але через погодні умови вимушені були піти в Севастополь. Зараз вони повертаються, але «там є кому їх зустрічати», сказав секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі марафону українських телеканалів.

22:23 Під Харковом росіяни збили власний безпілотник, а керівництву доповіли, що знищили український Байрактар — Залужний

Російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки у районі села Веселе, було збито підрозділом ППО 6-ї армії РФ. Результати розслідування причин зникнення апарату довели факт його збиття власним ЗРК, проте командування армії вирішило приховати цю інформацію, розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Ця війна доводить, як далеко ми просунулися вперед за останні роки. Сьогодні армія РФ за рівнем професійності — це ми зразка початку 2014-го», — констатував він.



22:22 Російські війська знищили сім лікарень в Україні та вбили шістьох медиків — міністр Ляшко



21:57 Американське видання Time повідомило, що загиблий в Україні журналіст Рено працював над їхнім проєктом про біженців

«Ми спустошені втратою Брента Рено. Лауреат нагород, режисер і журналіст, Брент брався висвітлювати найскладніші історії в усьому світі, часто разом зі своїм братом Крейгом. В останні тижні Брент був у цьому регіоні, працюючи над проєктом Time Studios, присвяченим глобальній кризі біженців. Наші серця з усіма близькими Брента», — йдеться у заяві Time.

21:55 Переговорна сесія між Україною та Росією відбудеться 14 березня — ОП

Сторони у відеоформаті займуться «підбиттям попередніх підсумків», повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



21:50 Арестович: Втрати росіян? Близько 500—1000 щодня

Україна нині не женеться за точною цифрою знищених російських солдатів, проте можна точно говорити, що на українській землі знайшли свою смерть 15 тисяч громадян Росії. Про це в ефірі телеканала Україна 24 заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

«Річ у тому, що зараз росіяни уникають ближніх боїв. Удари завдають з повітря. Вони гинуть, гинуть сотнями. Біля Маріуполя точно 250 убитих, понад 700 поранено. Втрати точно зростають, близько 500—1000 на день, але порахувати важко. 14—15 тисяч точно, але обережно варто говорити — понад 12 тисяч, ще 18 тисяч доведено до небоєздатності. З 65 тисяч, що беруть участь тут у боях, очевидно, вони втратили понад 30% складу», — розповів Арестович.

21:47 Момент ураження Яворівського полігону російськими ракетами знято на відео

Кадри опублікувало видання The New York Times.

21:29 Чи зможуть росіяни оточити Київ

Голова Київської міської військової адміністрації генерал-майор Микола Жирнов розповів НВ про боротьбу з ворогом на усіх напрямках навколо столиці та пояснив, за яких умов російським військовим вдасться взяти Київ в облогу або штурмувати. Повну версію інтерв'ю читайте ТУТ.



21:20 На Луганщині російські окупанти вбили відомого українського волонтера Олександра Кононова

Про смерть Кононова, який свого часу був у полоні «ЛНР», повідомляють у соціальних мережах його друзі, волонтери та журналісти. Стало відомо, що його застрелили в його будинку прямо у інвалідному візку.

21:18 Гуманітарний вантаж для Маріуполя знову не зміг заїхати в місто через обстріли окупантів — Верещук

Колона зупинилася в Бердянську через обстріли військ РФ, свій рух вона спробує продовжити у понеділок, 14 березня. Про це повідомила міністерка реінтеграції та з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі марафону українських телеканалів.

20:55 Зеленський звернувся до Microsoft, Oracle и SAP

«Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок», — написав український президент у Twitter.



20:50 Число жертв удару по школі під Миколаєвом зросла

У МВС України повідомили, що чотири особи загинули внаслідок авіанальоту на школу у селі Зелений Гай поблизу Миколаєва. Раніше було відомо про двох загиблих.

20:27 Колона російських окупантів заїхала в Скадовськ — мер

Близько 30 одиниць російської техніки зайшло у Скадовськ Херсонської області, окупанти розмістилися в одному з дитячих таборів на околиці міста, повідомив мер Олександр Яковлєв.



19:41 Ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рога та на захопленні Миколаєва — Генштаб ЗСУ

Російські агресори також не полишають спроб захоплення Маріуполя, йдеться у вечірньому зведенні.

Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар та завдають артилерійських ударів по житловим кварталам міста.

З метою нанесення ударів по території України з акваторії Чорного моря там перебуває у бойовій готовності «повне» корабельне угруповання противника.

19:30 Влада оптимізує кількість блокпостів на дорогах України — Монастирський

Як зазначив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, до нього звертаються зі скаргами на те, що на дорогах створено занадто багато блокпостів і це ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій і доставку гуманітарної допомоги. «Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані», — заявив він.

19:07 При авіаційному нальоті на Чернігів щойно був збитий літак окупантів — оперативне командування Північ

Поки що відомо, що це літак типу Су.

«Збитий ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум‘я з-за обрію говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем», — повідомило командування у Facebook.

19:04 Як сильно впаде економіка Росії

Відповідь на це питання шукає у своїй колонці на НВ викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

18:50 ЄС заборонить експорт предметів люксу та інвестиції в нафтовидобуток у РФ в рамках нового санкційного пакету — глава МЗС Франції

Новий пакет обмежувальних заходів почне діяти вже з 13 березня, пообіцяв Жан-Ів Ле Дріан.



18:47 На захопленій російськими окупантами Чорнобильській АЕС відновили електропостачання — міністр енергетики України

«Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі», — написав Герман Галущенко у Facebook.



18:43 В Офісі президента України розповіли, про які ще санкції проти РФ ведуть переговори з Євросоюзом

Зокрема йдеться про відключення від SWIFT найбільших російських банків та закриття портів усіх держав-членів ЄС на прийом суден з російськими товарами, заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

17:32 Володимир Зеленський відвідав поранених бійців у Київському шпиталі

«Глава держави нагородив військових орденами й медалями за мужність і самовідданість, а також відзначив персонал лікарні за взірцеву роботу у складних умовах», — повідомляє пресслужба глави держави.

17:27 У передмісті Миколаєва ворог завдав авіаудару по школі

UPD: У ДСНС повідомили, що жертвами атаки окупантів стало двоє людей, двоє постраждали. Пожежа локалізована.

17:14 Влада Ірпеня заборонила журналістам в’зд до міста

Про це невдовзі після загибелі американського репортера повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин. «Таким чином ми хочемо вберегти життя і їм, і нашим захисникам», — сказав він.

17:11 Під час авіаудару по аеродрому Канатове загинуло семеро військових — глава Кіровоградської ОВА

Напад стався вранці 12 березня, вибухи чув увесь Кропивницький, повідомив голова обладміністрації Андрій Райкович.

17:08 У Маріуполі російські окупанти вбили вже 2187 мирних жителів — міськрада

За останню добу окупанти РФ здійснили щонайменше 22 бомбардування Маріуполя.

17:02 Двоє людей загинуло під час обстрілів Харкова 13 березня

Про це повідомляє Суспільне. В Індустріальному районі снаряд розірвався поблизу тролейбусної зупинки. Один загиблий, троє поранених доставлені у лікарню.

Також помер співробітник Фельдман Екопарку, котрий прийшов нагодувати тварин.

16:53 У The New York Times підтвердили загибель їхнього журналіста Брента Рено, повідомивши, що він не мав акредитації від видання, працюючи в Україні

«Ми глибоко засмучені звісткою про смерть Брента Рено… Хоч він і співпрацював з NYT у минулому (востаннє у 2015 році), він не виконував жодного завдання NYT в Україні. Повідомлення про те, що він працював у NYT, були поширені, тому що він носив бейдж New York Times, який був виданий під час працевлаштування багато років тому», — сказано у повідомленні газети.



16:51 Українці розбили понтонні переправи ворога поблизу Гостомеля — повідомлення Сухопутних військ ЗСУ



16:41 У Мелітополі окупанти викрали главу райради та намагалися знайти секретаря міськради — ЗМІ

Вороги прийшли до голови районної ради Сергія Прийми, після обшуку його забрали, пише місцеве видання РІА Мелітополь.

Також росіяни розшукували секретаря міської ради Романа Романова. Озброєні люди вдерлися у квартиру за адресою, де чиновник більше десяти років не проживає та намагалися підірвати двері, розповіли виданню сусіди.

16:37 «Пацани магазин хлопнули, принесли морозиво. Я його їв». СБУ оприлюднило нові розмови окупантів з родичами

Мародери на Сумщині шукають цигарки, алкоголь і ласощі, виносять з помешкань ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки палять.



16:31 Подоляк про вбивство американського журналіста: Скільки ще США ігноруватимуть війну?

До недотримання Росією правил війни питань немає, зазначив радник глави ОП Михайло Подоляк, закликавши Штати закрити небо над Україною.



16:22 Американський філософ Френсіс Фукуяма назвав 12 причин, чому Путін рухається до поразки в Україні



За його словами, російське планування війни виявилося некомпетентним, заснованим на припущенні, що українці прихильно налаштовані до Росії і що Збройні сили України впадуть відразу після вторгнення.

«Росія рухається до повної поразки в Україні», — написав Фукуяма у своїй колонці. Детальніше про це — ТУТ.



15:59 Російські спецслужби планують спецоперацію з дискредитації українців, які живуть у РФ — Центр протидії дезінформації при РНБО

У такий спосіб у Москві хочуть сконсолідувати російське суспільство довкола підтримки війни проти України, заявили в Центрі.

15:41 «Шокуюча і жахлива подія». Радник президента США прокоментував убивство журналіста в Ірпені

Загибель кореспондента The New York Times Брента Рено під Києвом є ще одним прикладом жорстокості російського президента Володимира Путіна та його військ, котрі піддають обстрілам школи, лікарні та журналістів в Україні, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN.

15:34 Російські окупанти готуються відновити наступ з метою захоплення лівобережної частини Києва — Генштаб ЗСУ



За даними штабу, у напрямку Бровари — Бориспіль противник блокує трасу Е95, перегруповує війська, здійснює поповнення запасів та ведення розвідки.

14:50 У Міноборони України пояснили, чому кількість убитих окупантів застигла на позначці +12 тисяч

Підрахунок втрат і далі ведеться, проте станом на зараз противника зупинено і немає інтенсивного активного протистояння, написала у Facebook заступниця міністра Ганна Маляр.

«Встановити точну цифру ворожих втрат дуже непросто. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить із калькулятором, якщо говорити дуже спрощено. Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб», — розповіла вона, додавши, що ворога «люто знищують».

14:43 Під час авіаудару по Свято-Успенській Святогірській лаврі там перебувало 520 біженців — митрополит Арсеній

За його словами, це жителі Харкова та Ізюма. Деякі люди отримали поранення осколками скла, тому що на всіх трьох поверхах готелю Лаври вибило двері та вікна. Вночі після обстрілу біженців розмістили у підвалах.

14:37 В Ірпені вбито кореспондента The New York Times — Нацполіція

Російські окупанти розстріляли журналістів в Ірпені, загинув 51-річний кореспондент американської газети The New York Times Брент Рено. Про це написав у Facebook начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

За його словами, ще один журналіст поранений.

14:17 Москва та Київ дають зрозуміти, що у переговорах намітився рух до компромісу — російське видання КоммерсантЪ



Переговори про припинення війни між Росією та Україною у відеоформаті відбуваються постійно, сторони розпочали юридичне оформлення домовленостей. Про це російській газеті КоммерсантЪ розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що делегації домовилися не коментувати зміст переговорів до того моменту, поки ключові позиції будуть узгоджені.

Докладніше про інтерв'ю Подоляка Коммерсанту читайте ТУТ.

14:15 Встановлення безпольотної зони над Україною загрожує початком Третьої світової війни — Боррель

Захід не може закрити небо над Україною, оскільки це означатиме готовність відкрити вогонь по російських літаках, заявив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю іспанському виданню El Periodico.

14:07 На Вінничині збили російський безпілотник

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

13:47 Нове відеозвернення Зеленського

Вісімнадцятий день повномасштабної агресії, повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох чеченських війнах.

Росія втратила тисячі одиниць військової техніки. Вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів. Ми розуміємо, що у них є ще. Але ми розуміємо, що і ми будемо захищатися далі. Україна не здається. Військові не здаються. народ не здається. Вся Україна бореться героїчно. Вже майже 125 тисяч людей ми вивезли на безпечну територію.

Сьогодні ключове завдання — Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона у двох годинах від Маріуполя. Лише 80 кілометрів.

Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників Православної церкви, які супроводжують цей вантаж: їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломатичні зусилля сьогодні — щоб вантаж дійшов. Подивимось, чи здатні в Москві почути. Розуміємо, всім українцям зараз дуже важко, усім 40 мільйонам. Але ми переможемо. І це 100%. Слава Україні!

13:43 Миколаївщина готує евакуацію із захоплених територій

«Готуємо постачання в ті села, які вже звільнені, і готуємо там (на окупованих територіях) евакуацію. Навіть не евакуацію, це звільнення з полону», — зазначив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



13:39 Папа Римський Франциск закликав Путіна припинити «бійню» в Україні

Під час недільного звернення, понтифік назвав удари Росії по дитячих лікарнях і цивільному населенню «варварськими».



За його словами, подальша агресія РФ може перетворити українські міста на кладовища.

«Цю неприпустиму збройну агресію проти України необхідно припинити», — сказав він.

13:36 Заморожено приблизно половину золотовалютних резервів Росії

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов повідомив, що Захід заморозив приблизно половину, або близько $300 млрд, золотовалютних резервів країни.

За його словами, Захід також тисне на Китай, щоб обмежити доступ РФ до її резервів у юанях.

13:29 До зустрічі Зеленського та Путіна вже не так довго йти — Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зустріч президентів України та Росії може відбутися вже в найближчому майбутньому, з українського боку роблять усе, щоб вона відбулася якнайшвидше.

«Я думаю, що нам уже не так довго йти до цього. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три — ні. Якийсь час ще займе, але намагатимемося, щоб це було якнайшвидше. Тому що ми за кожне життя людей. Ми хочемо, щоб їх не вбивали, щоб не руйнували нашу інфраструктуру», — повідомив Подоляк в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз Україна шукає місце проведення переговорів між лідерами України та Росії з точки зору гарантій безпеки та напрацювання пакету домовленостей, який враховуватиме виключно важливі для України позиції.

«Коли вони будуть напрацьовані, попередньо узгоджені, тоді президенти зможуть зустрітися і опрацювати вже кінцеві положення мирного договору», — сказав він, додавши, що Зеленський не підпише жодних неефективних і невигідних для України договорів про мир, а з боку Росії вже висловили готовність до прямої міжпрезидентської зустрічі.

Крім того, голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що Путін не проти зустрічі із Зеленським.

За словами очільника турецького зовнішньополітичного відомства, про це Путін повідомив під час телефонних переговорів з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

«Ми дбаємо про те, щоб організувати зустріч лідерів. Ще до початку війни у ​​нас були такі старання. Путін у ході телефонних переговорів з нашим президентом заявив, що не проти такої зустрічі. Українська сторона готова. Між сторонами ведуться технічні переговори в Білорусії. З іншого боку, є й старання інших каналів, які ми також підтримуємо», — заявив Чавушоглу.

13:22 Застосування РФ хімзброї в Україні змусить НАТО переглянути свою політику — президент Польщі

«Якщо ви питаєте мене, чи може Путін застосувати хімічну зброю, то, на мою думку, зараз Путін може застосувати все, що завгодно, особливо коли він у важкій ситуації. Він уже програв цю війну з політичного погляду і з військової він також явно не виграє. Напевно, Північноатлантичному альянсу та його лідерам на чолі зі США доведеться сісти за стіл переговорів, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити», — сказав президент Польщі Анджей Дуда.

13:18 У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області проходить проукраїнський мітинг

13:15 Знищено танковий підрозділ РФ, який йшов на Київ



13:11 Яворівський полігон обстріляли з акваторії Чорного та Азовського морів

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, ракети були випущені зі стратегічних бомбардувальників, які вилетіли із Саратова.

12:55 «Росія вже на вашому кордоні». Мер Львова Садовий звернувся до Байдена і Столтенберга



Після ударів на Яворівському полігоні вранці 13 березня мер Львова Андрій Садовий звернувся до президента США Джо Байдена і генсека НАТО Єнса Столтенберга з проханням закрити небо Європи.

«Сьогодні російські ракети бомбардували Міжнародний миротворчий центр, який розташований за 40 кілометрі від Львова і за 20 кілометрів від кордону з Польщею, з ЄС та НАТО, — написав Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook. — Джо Байден, Єнс Столтенберг, ви розумієте, що війна ближче ніж ви собі уявляєте? Росія вже на вашому кордоні. У вас є винищувачі, які можуть захистити наше небо. І коли я кажу „наше“, то маю на увазі не лише українське. Бо вже зовсім скоро ця війна може втратити приставку російсько-української. Зупиніть війну! Допоможіть нам закрити небо Європи!»

12:43 З початку війни в Україні загинуло 85 дітей, майже 100 отримали поранення — Офіс генпрокурора

За даними відомства, найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях.

12:34 Уточнена інформація щодо обстрілу Яворівського полігону на Львівщині: 35 загиблих

Про це написав у Telegram голова ОВА Максим Козицький. Раніше було відомо про дев’ятьох загиблих.

Також, за словами керівника області, 134 людини госпіталізовані.

Станом на 12:00 всі пожежі на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки ліквідовані, вибухотехніки дообстежують територію, розібрано велику частину завалів, написав Козицький.

12:26 Російська армія зосередилася на наступі у зоні ООС — Арестович

За словами радника глави ОПУ Олексія Арестовича, «тримаються Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Київщина». «На півночі та в районі Харкова противник зупинений, здійснює заходи щодо перегрупування, підтягування сил та активних бойових дій не веде», — сказав він на брифінгу.

12:04 Російські окупанти захопили українського рятувальника — Верещук

Російські окупанти захопили співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій Олексія Данченка, повідомила на брифінгу віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу.

За її даними, чоловіка утримують на території склозаводу в місті Гостомель.

Міністр вимагає звільнити українського рятувальника.

12:02 У Києві підготувались до можливої блокади — КМДА

Сформовано двотижневий запас необхідних продуктів для двох мільйонів людей, які залишились у столиці, запевняє міськдержадміністрація.



11:57 Будь-які «референдуми» в окупованих містах півдня України абсолютно нікчемні — Подоляк

Спроби проведення «референдумів», фіктивних сесій місцевих рад, роздачі паспортів в окупованих містах півдня України — Херсоні, Каховці, Генічеську — безперспективні, вважає радник глави ОПУ Михайло Подоляк.



11:41 Ірпінь на 70% є українським містом — мер

ВСУ ведуть бій за інші 30%, розповів у своєму Telegram мер Олександр Маркушин.

11:33 Дев’ятеро людей загинуло внаслідок обстрілу Миколаєва



Про це повідомив у Telegram голова ОВА Віталій Кім.

НікВесті пишуть, що жертвами нальоту стали мирні мешканці у мікрорайоні Соляні. Ще декілька осіб поранені.



11:28 Харківську область обстріляли 50 разів за добу — голова ОДА

Російські окупаційні війська вели артилерійські та мінометні обстріли житлових районів Харкова, Чугуєва, Ізюма, Рогані, повідомив Олег Синєгубов.

Ворог влучив в установку комплексної підготовки газу біля села Глазунівка. Відбулося інтенсивне горіння газу. За даними рятувальників, травмований один працівник.

11:07 На Яворівському полігоні під час авіаудару РФ перебували іноземні інструктори — Резніков

«Це нова терористична атака на мир та безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо», — йдеться у зверненні міністра оборони України у Twitter.



10:54 Баканов і Шефір перебувають в Україні

Помічник президента Сергій Шефір перебуває в Україні. Наразі він працює з робочою групою уряду, яка забезпечує логістику гуманітарних вантажів по всій країні, повідомили НВ в Офісі глави держави.

Голова СБУ Іван Баканов також в Україні.

10:51 Спецпризначенці Головного управління розвідки зачистили один із парків Ірпеня Київської області від російських окупантів

10:46 Спецслужби вживають заходів, щоб визволити утримуваного окупантами мера Мелітополя

«На даному етапі нам відомо, що він (мер Мелітополя Іван Федоров — ред.) утримується російсько-окупаційною владою і нашими спецслужбами вживаються певні заходи для його можливого звільнення», — повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

10:41 Як Путіну вдається контролювати росіян і що на них чекає далі

Чи зможуть санкції покласти край Путіну? Відповідь намагався знайти фінансовий аналітик Віталій Каценельсон. Детальніше читайте у колонці на НВ.

10:38 У Путіна залишилися лише два варіанти у війні з Україною — Фрідман

«Якщо ви сподіваєтеся, що геополітична нестабільність, спричинена війною Володимира Путіна з Україною, досягла свого піку, то помиляєтесь. Ми ще нічого не бачили», — вважає американський журналіст, тричі лауреат Пулітцерівської премії Томас Фрідман.

На його думку, у Путіна є лише два варіанти поразки. Детальніше читайте у колонці на НВ.

10:35 Столтенберг вважає, що РФ може планувати застосування хімічної зброї проти України

«Ми повинні зберігати пильність, тому що цілком можливо, що Росія сама могла б планувати операції з хімічною зброєю», — сказав генсек НАТО Єсн Столтенберг в інтерв'ю Welt.



10:27 Мер Івано-Франківська розповів про третю атаку окупантів на аеропорт

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив, що російські окупанти здійснили третій ракетний удар по аеропорту міста.

«Це був уже третій удар по аеропорту. Інфраструктуру аеропорту майже знищено», — сказав він під час відеозвернення у своєму Facebook.

Втрат внаслідок авіаудару 13 березня немає.

Марцінків уточнив, що удар відбувся після відбою тривоги.

10:18 Девʼять людей загинули і 57 травмовані внаслідок авіаудару по Львівщині

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, удар здійснили літаки, що вилетіли із Саратова. Вони випустили понад 30 ракет, частину з яких було збито.

10:07 Ситуація на ЗАЕС і ЧАЕС суперечить принципу безпеки — голова МАГАТЕ

Нинішня ситуація на Запорізькій та Чорнобильській АЕС явно суперечить одному із семи обов’язкових принципів ядерної безпеки: «операційний персонал має бути в змозі виконувати свої обов’язки з охорони та безпеки й мати можливість приймати рішення без надмірного тиску».

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.



10:01 Викрадено міського голову Дніпрорудного

Окупанти викрали міського голову Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

9:59 У ЄС закликали уважно стежити за ситуацією у захопленому Херсоні, де окупанти планують фейковий «референдум»

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав уважно стежити за ситуацією у захопленому російськими окупантами Херсоні.

«Потрібно уважно стежити за Херсоном. Спроби створити будь-яку „народну республіку“, „ХНР“ або щось таке цілком узгоджуються з багатовіковою російсько-радянською традицією встановлення „політичних“ фактів на місцях», — написав він у своєму Facebook.

Маасікас додав, що Росія планує ці дії, щоб мати «правову» основу для подальшої агресії чи поділу.

9:58 Частина окупантів РФ хоче стати громадянами України

«По всіх зв’язках, за всіма перехопленнями розмов Росії та Білорусі, орки нас не лише бояться, але вони нас поважають. Поважають за те, що у нас такий дух … Багато їхніх людей зараз хочуть стати громадянами України. Я не знаю, як на це реагувати. Напевно, вони цього хочуть, бо розуміють — у нас краще, у нас свобода і ми за неї боремося. А у них рабство», — зазначив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

9:56 В'їзд до Чугуєва забороняється для запобігання проникненню ворожих ДРГ

З метою запобігання проникненню ворожих диверсійно-розвідувальних груп із 13 березня в'їзд до Чугуєва Харківської області заборонено, повідомляє районна військова адміністрація.

Потрапити до міста можна буде лише за наявності підтвердження місця реєстрації у Чугуєві або документів для супроводження гуманітарного конвою.

9:52 Гуманітарні коридори на 13 березня

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що сьогодні мають відкритися 14 гуманітарних коридорів

З міста Запоріжжя до міста Маріуполь Донецької області (Запоріжжя, Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш, Маріуполь) — з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста Маріуполь у супроводі церковнослужителів продовжить слідувати маршрутом з міста Бердянськ.

З міста Пологи Запорізької області у напрямку міста Запоріжжя (Пологи — Токмак — Василівка — Кам’янське — Запоріжжя). Колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для евакуації людей після ночівлі на маршруті у селищі Лугове продовжить слідувати маршрутом до міста Пологи.

Із селища Козаровичі (тренінговий центр) Київської області до міста Києва (Козаровичі - Лютіж — Старі Петрівці - Нові Петрівці-Вишгород-Київ). Для евакуації людей буде направлено автобуси з міста Київ.



З селища Андріївка Київської області до міста Житомира (Андріївка — Липівка — Макарів — Небілиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква — Ковалівка — Фастів — Брусилів — Кочеров — Радомишль — Макарів — Андріївка.



З міста Макарів Київської області до міста Житомира (Макарів — Небілиця — Ставище — Кочеров — Коростишів — Глибочиця — Житомир). Для евакуації людей будуть направлені автобуси з міста Біла Церква: Біла Церква — Ковалівка — Фастів — Брусилів — Кочеров — Радомишль — Макарів

З міста Бородянка Київської області до міста Житомира (Бородянка-Пісковка-Малин-Радомишль-Житомир). Автобуси спрямовані для евакуації продовжать прямувати з Пісківки до Бородянки.

Із села Світильня Київської області у напрямку міста Бровари (Світильня, Плоське, Гоголів, Красилівка, Квітневе, Бровари). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.



Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ (Перемога, Лукянівка, Лукаші, Корніївка, Надра, Садове, Березань, Бориспіль, Київ). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Київ.



Із села Велика Димерка Київської області у напрямку міста Бровари (Велика Димерка, Сільська рада, вул.Бобрицька 1, рух по вул. Броварська, поворот на Польову, вихід на село Зоря, Гоголів, Красилівка, Бровари «ЖД Вокзал»). Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.



З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман.



З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов’янська Донецької області (Рубіжне — Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Слов’янськ (через Бахмух)



З міста Попасна Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області (Попасна — Бахмут — Слов’янськ).



Із селища Горське Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області (Горське — Лисичанськ — Бахмут — Слов’янськ).



З міста Щастя Луганської області до міста Слов’янська Донецької області (Щастя — Новоайдар — Сєверодонецьк — Лисичанськ — Слов’янськ).



9:31 Одна людина загинула внаслідок бомбардування гуртожитку в Чернігові

Одна людина загинула й одна дістала поранення внаслідок авіаудару РФ по 9-поперховому гуртожитку в Чернігові. Ще сімох людей врятували.

Як повідомили у ДСНС, бомбардування сталося о 5:46. будівлю зруйновано з другого по девʼятий поверх.

9:07 Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 березня, за даними Генштабу ЗСУ

Особовий склад — понад 12 000 осіб,

Танки — 374

Бойові броньовані машини ( ББМ) — 1226

ББМ) — 1226 Артилерійські системи — 140

Реактивні системи залпового вогню ( РСЗВ) — 62

РСЗВ) — 62 Засоби протиповітряної оборони ( ППО) — 34

ППО) — 34 Літаки — 74

Гелікоптери — 86

Автомобільна техніка — 600

Кораблі /катери — 3

Цистерни з паливно-мастильними матеріалами ( ПММ) — 60

ПММ) — 60 Безпілотники ( БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 7

8:56 РФ завдала авіаудари по Миколаївщині, з-під завалів врятували чоловіка

Вранці РФ завдала авіаудари по місту Баштанка Миколаївської області. Пошкоджено житлові будинки по вулиці Сазоненка.

В одному з них були люди. Жінка та дочка не травмувалися, батько опинився під завалами.Рятувальники деблокували постраждалого. Бригада швидкої медичної допомоги доправила його до медичного закладу.

8:55 У Кремінній окупанти обстріляли з танку будинок для літніх, доля 60 людей невідома

«Вже тиждень російська армія цинічно розстрілює мирне населення наших міст, відкриваючи вогонь по домівках. Вони навмисно цілять у тих, від кого не буде спротиву — жінок та дітей, старих. От який військовий зі здоровим глуздом стрілятиме по будинку для літніх людей? Із танку! А росіяни це зробили, цілеспрямовано. У Кремінній. Чим їм заважали беззахисні люди у поважному віці? Росіяни знищують всіх, не зволікаючи», — наголосив голова Донецької ОДА Сергій Гайдай.

8:41 СБУ показала відео з наслідками обстрілу Святогірської лаври на Донеччині, де були біженці





8:23 Окупанти обстріляли пасажирський поїзд, загинула провідниця

У ніч на 13 березня поблизу станції Брусин у Донецькій області потрапив під обстріл окупантів пасажирський поїзд, який прямував для евакуації до міста Лиман.

Про це повідомила Укразалізниця.

Одна з провідниць загинула. Інша дістала поранення. Її доставили до лікарні міста Слов’янськ, де наразі їй надають допомогу.

8:18 Минулої доби бійці 10 гірсько- штурмової бригади захопити комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника.



08:04 «Для окупантів — одна відповідь». Депутати ніколи не визнають спроб створити псевдореспубліку у Херсоні - мер

Депутати Херсона ніколи не визнають спроб створити на території області псевдореспубліку, заявив мер міста Ігор Колихаєв.

Він наголосив, що Херсонська область — це частина суверенної та унітарної України, та інші сценарії не підтримуються ні мешканцями області, ні представниками депутатського корпусу обласної ради, ні законно обраної народом місцевої влади.



«Депутати Херсона ніколи не визнають спроб створити на території Херсонської області «народну республіку» та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: «Російський військовий корабель іди на…», — написав мер у своєму Facebook.

08:02 200 млн доларів Україні допоможуть впоратися з бронетанковими, повітряними та іншими загрозами — Блінкен



Держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, на що піде додаткова допомога Україні 200 мільйонів доларів під час повномасштабної російської агресії. Він повідомив, що цей пакет включатиме подальшу оборонну допомогу Україні против бронетанкових, повітряних та інших загроз.

В результаті загальна допомога в галузі безпеки, надана Сполученими Штатами Україні, перевищить 1,2 млрд. доларів з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена, зазначив Блінкен.

07:54 Ранковий обстріл Івано-Франківська: метою удару був аеропорт — мер

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що сьогоднішні ранкові вибухи в місті було чути внаслідок удару ворога по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються, уточнив мер.

Він також закликав мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. «Я нагадую, що ціль ворога — посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України. Треба бути максимально уважними та обережними, коли чуєте повідомлення про небезпеку з офіційних джерел (від мене, від голови військової адміністрації чи з додатку Тривога). І виконуйте вказівки, які вам дають! Райони наближені до аеропорту я прошу за можливості переїхати», — закликав Марцінків.

У попередньому зверненні він також просив містян не публікувати жодних фото вибухів чи їх наслідків в режимі онлайн.

07:48 «Ми на своїй землі. Ви будете в ній» — як Запоріжжя готується зустрічати ворога



Добірку відповідних фото оприлюднив радник голови МВС Антон Геращенко.

07:45 Обстріли Луганської області: у Лисичанську та Попасній пошкоджено газопровід

Внаслідок нічних обстрілів у населених пунктах Лисичанськ та Попасна пошкоджено газопровід, повідомляє голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

«У Лисичанську пошкоджено газопровід та кілька будинків. У Сєвєродонецьку полум’я охопило чотири будинки, у Попасній — п’ять і один будинок зруйновано, у місті перебито газопровід. Кількість жертв уточнюється», — написав Гайдай у Telegram-каналі в неділю вранці.



07:39 Навіщо окупанти вдарили по Яворівському полігону на Львівщині - радник МВС

В ефірі занальнонаціонального телемарафону радник голови МВС Вадим Денисенко заявив, що ударом по Яворівському полігону росіяни намагалися продемонструвати, що в Україні немає жодного безпечного місця.

За даними Львівської ОДА, по полігону (Міжнародному центру миротворчості та безпеки) було випущено вісім ракет. Наразі кількість постраждалих та масштаб наслідків удару встановлюються.

07:35 У Луганській області окупанти застосували заборонені фосфорні бомби

Про це застосування таких боєприпасів у Попасній заступник голови Патрульної поліції Олексій Білошицький і виклав відповідне відео.

«Неймовірні страждання і пожежі. Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди», — написав він.



07:31 Байден: Путін не зумів розділити НАТО, Захід і США

Президент США Джо Байден заявив, що російському диктатору Володимиру не вдалося розколоти західних союзників та ситуацію всередині США. Байден зазначив, що кремлівський тиран на це розраховував, але нічого з цього він не отримав.

07:28 Ворог формує нові підрозділи через масивні втрати, у Білорусі не вистачає запасів крові для поранених росіян — нове зведення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив нову оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06.00 неділі, 13 березня. Головні факти:

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін.



Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб . Ворог розміщує підрозділи і техніку на об'єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України.

. Ворог розміщує підрозділи і техніку на об'єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих мешканців, перевдягається в цивільний одяг та форму ЗС України. Морально-психологічний стан військ противника , який брав участь у боях із силами ЗСУ, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів.

, який брав участь у боях із силами ЗСУ, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов щодо виконання наказів. На території Республіки Білорусь у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь — близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення.

у медичних закладах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ. Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви накопичені для громадян Республіки Білорусь — близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалась кампанія щодо збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення. Збройні сили РФ формують нові підрозділи у зв’язку з втратами . Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти ( Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот)

. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот) ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника, зокрема, за попередню добу було знищено два ворожих вертольоти, два винищувачі ( один з яких Су-34) та два БПЛА.

07:15 Обстріл під Львовом: Росія випустила 8 ракет по Яворівському полігону



У ніч на 13 березня окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон, Львівська область). За попередніми даними, вони випустили 8 ракет, повідомила Львівська ОДА.



Інформація щодо потерпілих встановлюється.

07:01 Сьогодні на Сумщині не буде зелених коридорів — голова ОДА

У неділю, 13 березня, в Сумській області не буде зелених коридорів, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.



«Сумщина! 13 березня 2022 року „зелених коридорів“ не буде. Ми продовжуємо працювати над їх організацією і далі», — написав Живицький у телеграм у неділю.



06:50 В Івано-Франківську і Львові було чутно звуки вибухів

У неділю, 13 березня, у Львові повітряна тривога тривала від 3:31 до 6:33. Жителі різних районів міста повідомляють про те, що у цей час чули потужні звуки, схожі на вибухи, інформує кореспондент НВ Львів.



За попередньою інформацією, російські окупанти намагалися атакувати Яворівський полігон біля Львова, повідомила нардеп Ірина Геращенко. Офіційної інформації поки немає.



06:44 Тікає від санкцій. Яхту Абрамовича перегнали з Італії до Чорногорії

139-метрову яхту Solaris російського олігарха Романа Абрамовича перегнали з порту Барселони до Тивату (Чорногорія). Чорногорія не є членом ЄС, тому будь-які санкції ЄС не дадуть підстав арештувати судно.

03:10 Окупанти обстріляли Святогірську Лавру у Донецькій області, де ховаються сотні біженців, є поранені

В суботу, 12 березня, було обстріляне приміщення Успенської Святогірської Лаври. Від вибухової хвилі були ушкоджені приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та чисельні біженці. Про це повідомили в УПЦ.

Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня. У ніч з 12 на 13 березня всі біженці та брати були евакуйовані до монастирських підвалів.

Нині у Святогірській Лаврі перебуває 520 біженців, з них 200 дітей. У місті Святогірську біженців та місцевих жителів близько 10000 осіб.

02:27 В Іраку біля консульства США завдано ракетного удару — ЗМІ

Біля консульства США в Іраку у місті Ербілі пролунали кілька вибухів, було нанесено ракетні удари з території Ірану. Про це повідомляє Al Arabia.

Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що впало кілька ракет, але незрозуміло, чи було метою консульство США чи аеропорт у місті.

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