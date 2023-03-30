«Новая угроза». Авиация РФ ежедневно сбрасывает десятки бомб в прифронтовой зоне — Игнат

30 марта, 12:23
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Авиация РФ ежедневно сбрасывает десятки бомб в прифронтовой зоне (Фото:Кадр видео Суспільне Сумы)

Авиация РФ ежедневно сбрасывает десятки бомб в прифронтовой зоне (Фото:Кадр видео Суспільне Сумы)

В Воздушных силах рассказали о новой угрозе со стороны российских оккупационных войск. Ежедневно авиация РФ сбрасывает десятки бомб в прифронтовой зоне.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, вражеская авиация сбрасывает крылатые корректированные авиабомбы, не залетая в зону поражения ПВО Украины.

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Это новая тактика российских оккупантов, с которой нужно бороться, но для этого Украине нужны многоцелевые истребители, добавил Игнат.

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«Это новая угроза, которая встала перед нами… Бомбы по 500 кг летят десятки километров… С этим нужно что-то делать. Не только средствами ПВО, которые мы ждем, но все же усиливать давление и работу с западными партнерами по созданию авиационной коалиции и предоставлению Украине истребителей», — подчеркнул он.

24 марта десять российских истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области.

В ночь на 28 марта войска РФ также сбросили на Белополье Сумской области авиабомбу.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Авиация Бомбы Бомбежка Воздушные силы Война России против Украины

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