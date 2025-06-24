«Беспрецедентное количество разрушений». Мэр Днепра рассказал о последствиях российской атаки на город, приведшей к гибели 15 человек

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о значительных разрушениях в городе после российской атаки во вторник, 24 июня.

«Продолжаем ликвидацию последствий российских ударов. Окончательные подсчеты еще не завершены, однако уже сейчас перечень убытков просто огромен», — написал Филатов в Telegram.

Он отметил, что в результате российской атаки повреждено почти 50 многоэтажек, также есть значительные разрушения в частном секторе. Повреждения получили почти 40 учебных заведений — лицеи, гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища. Также есть повреждения в восьми локациях медицинской отрасли — больницы, амбулатории, стоматологическая поликлиника.

Во время атаки россияне поразили три трамвайных вагона и повредили опору контактной сети. Также задело диспетчерские и мастерские электротранспорта, в одном из депо побило кровлю, отметил мэр. Пострадала Кайдакская насосно-фильтровальная станция, 16 районных и придомовых котельных.

Кроме этого, как отметил Филатов, повреждения получили:

правобережное управление соцзащиты,

церковь Петра и Павла,

органный зал,

Ледовая арена,

АЗС,

исправительная колония,

здания хлебозавода, одного из промышленных предприятий, районных администраций и госказначейства.

«Это беспрецедентное количество разрушений, которых город еще не видел за все время полномасштабной войны», — подчеркнул Филатов.

Он также отметил, что на местах развернуты палатки, где принимают заявки по пострадавшему имуществу.

24 июня в Днепре были слышны звуки взрыва. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе баллистики. В Укрзализныце сообщили, что в результате российской атаки неподалеку от Днепра был поврежден поезд Одесса — Запорожье.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, пострадали 10 пассажиров. Среди них трое детей: пятимесячный младенец, а также дети двух и шести лет. Семеро раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое проходят обследование.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на 18:00 сообщал, что количество погибших в Днепре составляет 15 человек. Также 174 человека пострадали.

25 июня в городе объявляется день траура.