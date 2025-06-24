«Беспрецедентное количество разрушений». Мэр Днепра рассказал о последствиях российской атаки на город, приведшей к гибели 15 человек

24 июня, 19:03
Поделиться:
Россия атаковала Днепропетровскую область баллистикой (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

Россия атаковала Днепропетровскую область баллистикой (Фото: Сергей Лысак/Telegram)

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о значительных разрушениях в городе после российской атаки во вторник, 24 июня.

«Продолжаем ликвидацию последствий российских ударов. Окончательные подсчеты еще не завершены, однако уже сейчас перечень убытков просто огромен», — написал Филатов в Telegram.

Реклама

Он отметил, что в результате российской атаки повреждено почти 50 многоэтажек, также есть значительные разрушения в частном секторе. Повреждения получили почти 40 учебных заведений — лицеи, гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища. Также есть повреждения в восьми локациях медицинской отрасли — больницы, амбулатории, стоматологическая поликлиника.

Во время атаки россияне поразили три трамвайных вагона и повредили опору контактной сети. Также задело диспетчерские и мастерские электротранспорта, в одном из депо побило кровлю, отметил мэр. Пострадала Кайдакская насосно-фильтровальная станция, 16 районных и придомовых котельных.

Читайте также:
Удар РФ по Днепру. В поезде Одесса-Запорожье пострадали трое детей, среди них — младенец

Кроме этого, как отметил Филатов, повреждения получили:

  • правобережное управление соцзащиты,
  • церковь Петра и Павла,
  • органный зал,
  • Ледовая арена,
  • АЗС,
  • исправительная колония,
  • здания хлебозавода, одного из промышленных предприятий, районных администраций и госказначейства.

«Это беспрецедентное количество разрушений, которых город еще не видел за все время полномасштабной войны», — подчеркнул Филатов.

Читайте также:
«Хотят „очистить“ нашу землю от людей». После ударов по Днепропетровской области Зеленский призвал усилить санкции против РФ

Он также отметил, что на местах развернуты палатки, где принимают заявки по пострадавшему имуществу.

24 июня в Днепре были слышны звуки взрыва. Мониторинговые каналы предупреждали об угрозе баллистики. В Укрзализныце сообщили, что в результате российской атаки неподалеку от Днепра был поврежден поезд Одесса — Запорожье.

Читайте также:
В результате российской атаки на Днепр пострадал поезд Одесса — Запорожье

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, пострадали 10 пассажиров. Среди них трое детей: пятимесячный младенец, а также дети двух и шести лет. Семеро раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое проходят обследование.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак по состоянию на 18:00 сообщал, что количество погибших в Днепре составляет 15 человек. Также 174 человека пострадали.

25 июня в городе объявляется день траура.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Город Днепр Дніпро Атака Разрушения Повреждения Борис Филатов Война России против Украины Российская агрессия Агрессия РФ Днепропетровская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies