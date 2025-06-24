В больницы Запорожья обратились 10 пассажиров поезда Одессу-Запорожье, которые пострадали в результате ракетного удара по Днепру. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, среди пострадавших трое детей: пятимесячный младенец, а также дети двух и шести лет. Семеро раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое сейчас проходят обследование.

Среди травм — минно-взрывные, осколочные и ушибы, отметил Федоров.

Как сообщил мэр Днепра Борис Филатов, в целом в результате удара повреждены почти 50 многоэтажек, в некоторых изуродованы также кровли.

«Продолжаем ликвидацию последствий российских ударов. Окончательные подсчеты еще не завершены, однако уже сейчас перечень убытков просто огромен. […] Значительные разрушения и в частном секторе. Только на данный момент в администрацию Новокодакского района зафиксировано почти 400 (!!!) обращений от людей. И эти заявки продолжают поступать», — подчеркнул он.

Кроме этого, по его словам, пострадали почти 40 учебных заведений — обычные лицеи и гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища. Также есть различные повреждения в восьми локациях медицинской отрасли.

Количество погибших в Днепре возросло до 15, сообщил Сергей Лысак. Пострадали 174 человека, почти 100 из них госпитализированы.

Днем 24 июня в Днепре прогремела серия взрывов. Из-за обстрелов произошел пожар, повреждена гражданская инфраструктура.

В Укрзализныце сообщили, что в результате удара РФ по Днепропетровской области поврежден поезд № 52 Одесса — Запорожье. Пассажирам, которые получили травмы, оказали помощь.