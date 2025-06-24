В результате российской атаки на Днепр пострадал поезд Одесса — Запорожье
Российские оккупанты повредили поезд в Днепропетровской области (Фото: Укрзализниця / Facebook)
Во вторник, 24 июня, неподалеку от Днепра был поврежден поезд Одесса — Запорожье в результате российской атаки.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Обновлено в 12:26. В Укрзализныце заявили, что жертв среди работников и пассажиров нет. Пассажирам, получившим травмы, оказывают помощь.
Укрзализныця назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.
На место прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.
Укрзализныця готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.
В ГСЧС в комментарии РБК-Украина заявили, что ракета не попала в поезд, а повредила его взрывной волной.
24 июня в Днепре прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги.
В ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 97 беспилотниками, силы противовоздушной обороны обезвредили 78 из них.
В Харькове в результате ночной атаки РФ зафиксировано по меньшей мере три попадания. В городе повреждено гражданское предприятие, пострадали три человека.
Российские войска также ударили по жилому сектору Верхнесыроватской громады Сумской области, из-за чего погибли трое гражданских, среди них — 8-летний мальчик.