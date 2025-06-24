Во вторник, 24 июня, неподалеку от Днепра был поврежден поезд Одесса — Запорожье в результате российской атаки.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Обновлено в 12:26. В Укрзализныце заявили, что жертв среди работников и пассажиров нет. Пассажирам, получившим травмы, оказывают помощь.

Укрзализныця назначила дополнительный электропоезд, который отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

На место прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается.

Укрзализныця готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

В ГСЧС в комментарии РБК-Украина заявили, что ракета не попала в поезд, а повредила его взрывной волной.

24 июня в Днепре прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги.

В ночь на 24 июня Россия атаковала Украину 97 беспилотниками, силы противовоздушной обороны обезвредили 78 из них.

В Харькове в результате ночной атаки РФ зафиксировано по меньшей мере три попадания. В городе повреждено гражданское предприятие, пострадали три человека.

Российские войска также ударили по жилому сектору Верхнесыроватской громады Сумской области, из-за чего погибли трое гражданских, среди них — 8-летний мальчик.