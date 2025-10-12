РФ атаковала Украину ударными дронами и ракетой: Воздушные силы сбили 103 БпЛА

12 октября, 09:03
Воздушные силы ВСУ сбили 103 российских дрона (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь на 12 октября (с 20:00 11 октября) российские войска атаковали Украину 118 ударными БпЛА типа Shahed, беспилотниками-имитаторами различных типов, а также управляемой авиационной ракетой Х-31, сообщили Воздушные силы.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов. Зафиксировано попадание одной ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях, сообщили военные.

12 октября глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате российских обстрелов по энергетической инфраструктуре без света осталась Донецкая область.

Кроме этого, российская армия атаковала Чугуев Харьковской области ударными беспилотниками. Ударом повредило учебное заведение и жилой дом.

