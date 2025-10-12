Россия атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога, в Чугуеве дрон попал в учебное заведение

Вечером 11 октября Россия продолжает атаку шахедами на территорию Украины, атака продолжается еще с ночи. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

05:10. Воздушные силы сообщают о БПЛА на западе Харьковской области, курс южный.

04:26. Армия РФ атаковала город Чугуев Харьковской области ударными беспилотниками. Ударом повредило учебное заведение и жилой дом — городской голова Галина Минаева.

По словам Минаевой, сейчас известно об одной пострадавшей женщине — у нее острая реакция на стресс.

03:09. ВС о движении шахедов:

БПЛА в Сумской области ( Конотопский район), курс северный;

Конотопский район), курс северный; БПЛА курсом на Затоку.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:09 12 октября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

02:44. Група БПЛА з акваторії Чорного моря рухається в напрямку Одещини, повідомляють Повітряні сили.

01:39. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА в Кировоградской области, курс на Николаевскую область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:41 12 октября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

01:15. В Чугуевской громаде Харьковской области прогремели взрывы — Суспільне.

00:58. Воздушные силы сообщают о БПЛА в Днепропетровской области, а также на востоке Харьковской области.

23:47. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на западе Харьковщины, курс южный;

БПЛА на востоке Полтавщины, курс юго-западный;

БПЛА на юге Кировоградщины, курс на Николаевщину.

Фото: alerts.in.ua

22:56 На севере Харьковской области российский разведывательный беспилотник, по нему может работать ПВО, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды из Днепропетровской области летят в Александрийский район Кировоградской области.



22:50 Шахеды в Сумской области летят в Миргородский район Полтавской области, сообщили Воздушные силы. В Кировоградской области воздушная тревога сейчас только в Кропивницком и Александрийском районах.



22:41 Россия выпустила КАБы в Донецкую область и Запорожье, сообщают Воздушные силы. Воздушная тревога объявлена ​​на всей территории Днепропетровской и Кировоградской областей и Миргородском районе Полтавской области.



22:35 Скоростная цель летит на город Днепр, заявили Воздушные силы.



22:29 Шахеды на востоке Полтавщины летят к юго-западу, сообщили Воздушные силы. По их данным, шахеды в Каменском районе Днепропетровской области летят на запад, шахеды на востоке Сумщины тоже летят на Запад. Объявлена ​​воздушная тревога в Каменском районе Днепропетровской области и Чугуевском и Берестинском районах Харьковской области.



22:19 Российские беспилотники заметили к юго-востоку от города Запорожье, они летят к югу и юго-востоку, сообщают Воздушные силы. Также сообщается о пуске КАБов в Донецкую область.



22:14 Шахеды в Днепровском районе Днепропетровской области летят в сторону города Днепр, предупредили Воздушные силы. Отменена воздушная тревога в Черниговской области. Объявлена ​​воздушная тревога в Днепровском районе Днепропетровской области.



21:56 Россия выпустила КАБы на Запорожье, сообщили Воздушные силы.



21:51 Шахеды с Сумщины и Харьковщины летят в Полтавскую область, сообщили Воздушные силы. Объявлена ​​воздушная тревога в Полтавском и Харьковском районах, в том числе в Харькове.



21:41 Шахеды на севере Харьковской области летят на юг, сообщают Воздушные силы.



21:35 Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации России на юго-восточном направлении. Также сообщается о разведывательном беспилотнике россиян в Запорожской области, по нему может работать ПВО. На всей территории Запорожской области, в том числе в Запорожье объявлена ​​воздушная тревога. Также объявлена ​​воздушная тревога в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области.



21:20 Воздушные силы сообщили о шахедах на севере Черниговщины, в Корюковском районе, там объявлена ​​воздушная тревога. Также сообщается об активности тактической авиации россиян на восточном направлении.



20:48 Шахеды в Сумской области летят в сторону Сум, сообщили Воздушные силы. Отменена воздушная тревога в Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях.



20:18 Шахеды на границе Сумщины и Харьковщины летят на юг, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды на Сумщине летят на юго-запад шахеды на Кировоградщине летят на Кропивницкий, шахеды с Сумщины и Харьковщины летят на Полтавщину, шахеды на востоке Днепропетвщины летят на Павлоград, а шахеды на Полтавщине — на Полтаву.

Воздушная тревога по состоянию на данный момент объявлена ​​в Ахтырском, Роменском и Сумском районах Сумской области, Новгород-Северском районе Черниговской области, Миргородском и Полтавском районах Полтавской области, Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах Харьковской области, Кропивницком и Новоукраинском районах Кировоградской области, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, а также в Донецкой области

19:45 Воздушные силы сообщили, что шахеды в Днепропетровской области летят в направлении Павлограда. Воздушная тревога объявлена ​​на всей территории Харьковской области, в Павлоградском и Синельниковском районах на Днепропетровщине, в Роменском, Сумском и Шосткинском районах на Сумщине, в Звенигородском и Черкасском районах на Черкасщине и в Новоукраинском районе Кировоградской области.



19:18 Объявлена ​​воздушная тревога на всей территории Запорожской области, кроме города Запорожья, и в Новоукраинском районе Кировоградской области. Воздушные силы сообщили, что шахеды из Черкасской области летят в Кировоградскую область. Также сообщается об активности тактической авиации окупантов на юго-восточном направлении и пуске КАБов на Запорожскую область.



19:01 Шахеды в Сумском районе летят на юго-запад, сообщают Воздушные силы.



18:59 Объявлена ​​воздушная тревога на всей территории Харьковской области.



18:54 Шахеды летят на Сумы, предупреждают Воздушные силы.



18:50 Отменена воздушная тревога в Харьковском районе, Киевской области и Золотоношском районе Черкасской области.



18:38 Объявлена ​​воздушная тревога в Звенигородском районе Черкасской области.



В 17:42 Воздушные силы предупредили, что шахеды с Черниговщины летят на Полтавщину, а через четыре минуты — что шахеды с Черниговщины летят также на Киевщину.

В 17:50 Воздушные силы сообщили, что шахеды с Полтавщины летят в Черкасскую область, а в 18:05 — что шахеды в Вышгородском и Бориспольском районах Киевской области летят на Киев.

В 18:06 Воздушные силы написали, что оккупанты выпустили КАБы на Сумщину, а в 18:10 — на Донецкую область.

В 18:17 Воздушные силы заявили, что шахеды из Черкасского района летят на юго-запад.

По состоянию на 18:23 продолжается воздушная тревога в Бориспольском, Вышгородском и Броварском районах Киевской области, Прилуцком, Нежинском, Черниговском и Корюковском районах Черниговской области, Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области, Шосткинском и Сумском районах Сумской области, Изюмском, Лозовском и Харьковском районах Харьковской области, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области и Донецкой области.