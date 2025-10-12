Россия атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога, в Чугуеве дрон попал в учебное заведение
Взрыв шахеда в Киеве, 28 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером 11 октября Россия продолжает атаку шахедами на территорию Украины, атака продолжается еще с ночи. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
05:10. Воздушные силы сообщают о БПЛА на западе Харьковской области, курс южный.
04:26. Армия РФ атаковала город Чугуев Харьковской области ударными беспилотниками. Ударом повредило учебное заведение и жилой дом — городской голова Галина Минаева.
По словам Минаевой, сейчас известно об одной пострадавшей женщине — у нее острая реакция на стресс.
03:09. ВС о движении шахедов:
- БПЛА в Сумской области (Конотопский район), курс северный;
- БПЛА курсом на Затоку.
02:44. Група БПЛА з акваторії Чорного моря рухається в напрямку Одещини, повідомляють Повітряні сили.
01:39. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА в Кировоградской области, курс на Николаевскую область.
01:15. В Чугуевской громаде Харьковской области прогремели взрывы — Суспільне.
00:58. Воздушные силы сообщают о БПЛА в Днепропетровской области, а также на востоке Харьковской области.
23:47. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на западе Харьковщины, курс южный;
- БПЛА на востоке Полтавщины, курс юго-западный;
- БПЛА на юге Кировоградщины, курс на Николаевщину.
22:56 На севере Харьковской области российский разведывательный беспилотник, по нему может работать ПВО, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды из Днепропетровской области летят в Александрийский район Кировоградской области.
22:50 Шахеды в Сумской области летят в Миргородский район Полтавской области, сообщили Воздушные силы. В Кировоградской области воздушная тревога сейчас только в Кропивницком и Александрийском районах.
22:41 Россия выпустила КАБы в Донецкую область и Запорожье, сообщают Воздушные силы. Воздушная тревога объявлена на всей территории Днепропетровской и Кировоградской областей и Миргородском районе Полтавской области.
22:35 Скоростная цель летит на город Днепр, заявили Воздушные силы.
22:29 Шахеды на востоке Полтавщины летят к юго-западу, сообщили Воздушные силы. По их данным, шахеды в Каменском районе Днепропетровской области летят на запад, шахеды на востоке Сумщины тоже летят на Запад. Объявлена воздушная тревога в Каменском районе Днепропетровской области и Чугуевском и Берестинском районах Харьковской области.
22:19 Российские беспилотники заметили к юго-востоку от города Запорожье, они летят к югу и юго-востоку, сообщают Воздушные силы. Также сообщается о пуске КАБов в Донецкую область.
22:14 Шахеды в Днепровском районе Днепропетровской области летят в сторону города Днепр, предупредили Воздушные силы. Отменена воздушная тревога в Черниговской области. Объявлена воздушная тревога в Днепровском районе Днепропетровской области.
21:56 Россия выпустила КАБы на Запорожье, сообщили Воздушные силы.
21:51 Шахеды с Сумщины и Харьковщины летят в Полтавскую область, сообщили Воздушные силы. Объявлена воздушная тревога в Полтавском и Харьковском районах, в том числе в Харькове.
21:41 Шахеды на севере Харьковской области летят на юг, сообщают Воздушные силы.
21:35 Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации России на юго-восточном направлении. Также сообщается о разведывательном беспилотнике россиян в Запорожской области, по нему может работать ПВО. На всей территории Запорожской области, в том числе в Запорожье объявлена воздушная тревога. Также объявлена воздушная тревога в Криворожском и Никопольском районах Днепропетровской области.
21:20 Воздушные силы сообщили о шахедах на севере Черниговщины, в Корюковском районе, там объявлена воздушная тревога. Также сообщается об активности тактической авиации россиян на восточном направлении.
20:48 Шахеды в Сумской области летят в сторону Сум, сообщили Воздушные силы. Отменена воздушная тревога в Черниговской, Полтавской и Кировоградской областях.
20:18 Шахеды на границе Сумщины и Харьковщины летят на юг, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды на Сумщине летят на юго-запад шахеды на Кировоградщине летят на Кропивницкий, шахеды с Сумщины и Харьковщины летят на Полтавщину, шахеды на востоке Днепропетвщины летят на Павлоград, а шахеды на Полтавщине — на Полтаву.
Воздушная тревога по состоянию на данный момент объявлена в Ахтырском, Роменском и Сумском районах Сумской области, Новгород-Северском районе Черниговской области, Миргородском и Полтавском районах Полтавской области, Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах Харьковской области, Кропивницком и Новоукраинском районах Кировоградской области, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, а также в Донецкой области
19:45 Воздушные силы сообщили, что шахеды в Днепропетровской области летят в направлении Павлограда. Воздушная тревога объявлена на всей территории Харьковской области, в Павлоградском и Синельниковском районах на Днепропетровщине, в Роменском, Сумском и Шосткинском районах на Сумщине, в Звенигородском и Черкасском районах на Черкасщине и в Новоукраинском районе Кировоградской области.
19:18 Объявлена воздушная тревога на всей территории Запорожской области, кроме города Запорожья, и в Новоукраинском районе Кировоградской области. Воздушные силы сообщили, что шахеды из Черкасской области летят в Кировоградскую область. Также сообщается об активности тактической авиации окупантов на юго-восточном направлении и пуске КАБов на Запорожскую область.
19:01 Шахеды в Сумском районе летят на юго-запад, сообщают Воздушные силы.
18:59 Объявлена воздушная тревога на всей территории Харьковской области.
18:54 Шахеды летят на Сумы, предупреждают Воздушные силы.
18:50 Отменена воздушная тревога в Харьковском районе, Киевской области и Золотоношском районе Черкасской области.
18:38 Объявлена воздушная тревога в Звенигородском районе Черкасской области.
В 17:42 Воздушные силы предупредили, что шахеды с Черниговщины летят на Полтавщину, а через четыре минуты — что шахеды с Черниговщины летят также на Киевщину.
В 17:50 Воздушные силы сообщили, что шахеды с Полтавщины летят в Черкасскую область, а в 18:05 — что шахеды в Вышгородском и Бориспольском районах Киевской области летят на Киев.
В 18:06 Воздушные силы написали, что оккупанты выпустили КАБы на Сумщину, а в 18:10 — на Донецкую область.
В 18:17 Воздушные силы заявили, что шахеды из Черкасского района летят на юго-запад.
По состоянию на 18:23 продолжается воздушная тревога в Бориспольском, Вышгородском и Броварском районах Киевской области, Прилуцком, Нежинском, Черниговском и Корюковском районах Черниговской области, Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области, Шосткинском и Сумском районах Сумской области, Изюмском, Лозовском и Харьковском районах Харьковской области, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области и Донецкой области.