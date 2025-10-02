В сентябре атаки России по Украине выросли на 36% — AFP

Воздушные силы Украины пытаются сбить вражеские цели во время атак РФ (Фото: REUTERS/Stringer)

В прошлом месяце страна-агрессор Россия увеличила количество ночных атак на украинскую территорию. Об этом свидетельствует аналитика Agence France-Presse (AFP), составленная на основе ежедневных уведомлений Воздушных сил Украины, пишет Le Monde .

В течение сентября российская армия выпустила по Украине 5 638 дронов дальнего радиуса действий и 185 ракет. Это на 36% больше, чем в августе.

Для сравнения, в августе количество обстрелов наоборот уменьшилось почти на треть относительно июля, когда активно усилились международные дипломатические переговоры о возможном завершении войны.

Реклама

Особенно мощный удар состоялся в ночь с 6 на 7 сентября — тогда Россия применила 810 беспилотников, что стало крупнейшей атакой с начала полномасштабного вторжения.

По данным Воздушных сил Украины, в течение сентября удалось уничтожить или перехватить 87% дронов и 68% выпущенных ракет.

Для противодействия ударам применялись истребители, вертолеты, мобильные группы ПВО, системы радиоэлектронной борьбы, а также новые средства — дроны-перехватчики.

По данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине почти 50 тысяч шахедов, в результате чего погибли 253 человека и более 1500 получили ранения,

Эти атаки в основном направлены на гражданскую инфраструктуру, разрушая здания и объекты, защищенные международным правом.

По фактам ударов украинские следователи открыли более 1,6 тысячи уголовных производств.