Воздушные силы ВСУ фактически опередили американскую авиацию в тактике Agile Combat Employment (ACE), разработав инновационные техники и процедуры, чтобы максимизировать боеспособность истребителей F-16 .

Об этом пишет профильное издание Воздушных сил США Air and Space Forces Magazine.

Отмечается, что 6 октября Митчеллский институт аэрокосмических исследований посетил украинский пилот F-16 с позывным АБ и рассказал о ключевой роли истребителей в защите украинского неба.

В материале сказано, что несмотря на то, что Воздушные силы Украины получили не самые новые модификации истребителей F-16, они показывают высокие результаты, перехватывая российские крылатые ракеты и беспилотники.

Издание пишет, что без официальных учебных программ, устоявшихся тактик, техник и процедур украинские пилоты и наземный персонал быстро научились самостоятельно обслуживать, вооружать и эффективно использовать F-16, а также разработали инновационные тактики для повышения боеспособности самолетов.

Украинские пилоты во многом стали пионерами в применении тактики ACE, реализуя ее в режиме реального времени под постоянными российскими атаками, говорится в материале.

Тактика ACE — это тактика, предусматривающая рассредоточение авиации и деятельность с минимальной инфраструктурой на разных аэродромах, чтобы избежать вывода авиабаз из строя.

