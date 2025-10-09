Украина опередила США в тактике применения истребителей F-16 — СМИ

9 октября, 17:30
Истребители F-16 (Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Воздушные силы ВСУ фактически опередили американскую авиацию в тактике Agile Combat Employment (ACE), разработав инновационные техники и процедуры, чтобы максимизировать боеспособность истребителей F-16.

Об этом пишет профильное издание Воздушных сил США Air and Space Forces Magazine.

Отмечается, что 6 октября Митчеллский институт аэрокосмических исследований посетил украинский пилот F-16 с позывным АБ и рассказал о ключевой роли истребителей в защите украинского неба.

В материале сказано, что несмотря на то, что Воздушные силы Украины получили не самые новые модификации истребителей F-16, они показывают высокие результаты, перехватывая российские крылатые ракеты и беспилотники.

Издание пишет, что без официальных учебных программ, устоявшихся тактик, техник и процедур украинские пилоты и наземный персонал быстро научились самостоятельно обслуживать, вооружать и эффективно использовать F-16, а также разработали инновационные тактики для повышения боеспособности самолетов.

Украинские пилоты во многом стали пионерами в применении тактики ACE, реализуя ее в режиме реального времени под постоянными российскими атаками, говорится в материале.

Тактика ACE — это тактика, предусматривающая рассредоточение авиации и деятельность с минимальной инфраструктурой на разных аэродромах, чтобы избежать вывода авиабаз из строя.

8 октября DefenseExpress писал, что в Бельгию через семь лет после закупки у США пришли истребители F-35. Благодаря этому Брюссель уже в 2026 году может передать Украине дополнительные F-16.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   США Истребители Тактика Самолеты F-16 Боевые самолеты Война России против Украины Украинские пилоты Воздушные силы Вооруженных сил Украины

