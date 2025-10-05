РФ атаковала шахедами Чернигов: возник пожар на предприятии, часть города осталась без света

В ночь на 5 октября российские войска атаковали Чернигов и область ударными дронами типа Shahed. В результате атаки зафиксированы попадания в одно из местных предприятий, сообщили в Черниговской ОВА.

В результате удара на территории предприятия вспыхнул пожар. Также поврежден энергообъект, из-за чего в одном из районов Чернигова произошло аварийное отключение электроэнергии.

Реклама

Под обстрел попала и Нежинщина — там беспилотники повредили жилой дом и промышленный объект, где также возник пожар, который впоследствии ликвидировали.

Фото: ГСЧС Черниговщины

Фото: ГСЧС Черниговщины

Кроме того, в Семеновской общине дрон-камикадзе попал в административное здание, вызвав его повреждения.

«За сутки — 55 обстрелов. Более 100 приходов в 27 населенных пунктах области», — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Черниговщины

Фото: ГСЧС Черниговщины

Утром 5 октября РФ запустила по Украине беспилотники и ракеты различных типов. В разных регионах, в частности западных, прогремели взрывы. Вечером Россия начала очередную атаку, запустив несколько волн беспилотников. Позже зафиксировали взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей МиГ-31К, которые выпустили ракеты типа Кинжал и Х-101.

Основная часть воздушных целей направлялась в сторону западных регионов, в частности Львовской области. Во Львове жители слышали пролет дронов и работу сил ПВО, а после сообщения о приближении ракет в городе прогремела серия мощных взрывов. В результате ударов погибли четыре человека.

Кроме этого, российские войска осуществили комбинированную атаку на Запорожье, использовав ударные дроны и управляемые авиабомбы. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также пожар на территории одного из предприятий. Один человек погиб.