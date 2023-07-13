Украинские артиллеристы показали, как уничтожают оккупантов из Caesar — видео

13 июля, 11:35
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Артиллеристы показали, как уничтожают оккупантов из Caesar (Фото:www.facebook.com/uaairborne)

Артиллеристы показали, как уничтожают оккупантов из Caesar (Фото:www.facebook.com/uaairborne)

В четверг, 13 июля артиллеристы Десантно-штурмовых войск показали, как уничтожают российских оккупантов из самоходных артиллерийских установок Caesar.

Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ опубликовало в Facebook видео, на котором видно, как артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВСУ выполняют огневые задачи из 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar.

Видео дня

«Имея боевой опыт приобретенный в боях с российским агрессором, а также подготовку в Королевстве Дания, артиллеристы-десантники успешно уничтожают врага, освобождая от захватчиков свою Родину», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/watch/?v=3061129500697853
Инфографика: NV

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 тысяч военных.

13 февраля Минобороны Дании сообщило, что передало Украине гаубицы 19 САУ. Дания планировала заменить их израильскими самоходными артиллерийскими установками ATMOS

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, которые Украина получила от Дании, уже заступили на боевое дежурство.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины САУ Caesar

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