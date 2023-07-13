Минус 510 российских оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях живой силы и военной техники армии РФ в Украине
Потери оккупационной армии РФ в Украине превысили 236 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 13 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 236 040 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 4092 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7999 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 4425 (+23) ед,
- РСЗО — 678 (+4) ед,
- средств ПВО — 421 (+6) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3752 (+26),
- крылатых ракет — 1271 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6995 (+17) ед,
- специальной техники — 652 (+5).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.