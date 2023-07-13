Минус 510 российских оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях живой силы и военной техники армии РФ в Украине

13 июля, 08:58
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Потери оккупационной армии РФ в Украине превысили 236 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Потери оккупационной армии РФ в Украине превысили 236 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 13 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 236 040 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 4092 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7999 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 4425 (+23) ед,
  • РСЗО — 678 (+4) ед,
  • средств ПВО — 421 (+6) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3752 (+26),
  • крылатых ракет — 1271 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6995 (+17) ед,
  • специальной техники — 652 (+5).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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