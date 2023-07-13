Минус 510 российских оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях живой силы и военной техники армии РФ в Украине 13 июля, 08:58 Потери оккупационной армии РФ в Украине превысили 236 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 236 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 13 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 236 040 ( +510) человек ликвидировано,

+510) человек ликвидировано, танков — 4092 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7999 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 4425 ( +23) ед,

+23) ед, РСЗО — 678 ( +4) ед,

+4) ед, средств ПВО — 421 ( +6) ед,

+6) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3752 ( +26),

+26), крылатых ракет — 1271 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6995 ( +17) ед,

+17) ед, специальной техники — 652 ( +5).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



