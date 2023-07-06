«Большая и сложная задача». Силы обороны прошли учения на САУ Caesar в Дании — видео 6 июля, 15:46 САУ «Цезарь (Фото:via Wikipedia)

Датские военные обнародовали видео трехнедельного обучения украинских военных на самоходной артиллерийской установке Caesar.

Об этом сообщило министерство обороны Дании.

«Это была большая и сложная задача, поскольку Дания в короткий срок готовила украинских солдат к артиллерийской системе Caesar», — говорится в сообщении под видео.

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Отмечается, что это было большое и значимое задание не только для Сил обороны, а также для инструкторов Датского артиллерийского полка.

По словам командующего обороны генерала Флемминга Лентфера, датские военные первые начали обучение, работая по 12 часов в день в течение 2,5 месяцев.

«Они взялись за дело сразу, бегая по 12 часов в день в течение 2,5 месяцев, чтобы научить сначала себя, а затем украинцев. Все справились с задачей хорошо, и я горжусь той помощью и поддержкой», — подчеркнул Лентфер.

В Минобороны Дании подчеркнули, что украинские военные прошли обучение за три недели и «были очень любознательны и невероятно мотивированы учиться».

Кроме того, сервисная служба также провела обучение украинских механиков, чтобы научить их самостоятельно обслуживать и ремонтировать систему.

Инфографика: NV

13 февраля Минобороны Дании сообщило, что передало Украине гаубицы 19 САУ. Дания планировала заменить их израильскими самоходными артиллерийскими установками ATMOS

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что первые самоходные артиллерийские установки Caesar французского производства, которые Украина получила от Дании, уже заступили на боевое дежурство.