Восемь ракет Калибр на борту. Вражеские войска вывели в Черное море фрегат Адмирал Макаров

14 августа, 23:27
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Фрегат Адмирал Макаров (Фото:Pauers7/Twitter)

Фрегат Адмирал Макаров (Фото:Pauers7/Twitter)

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что российские оккупанты вывели в Черное море фрегат с ракетами на борту.

Фрегат Адмирал Макаров способен нести восемь ракет Калибр.

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В ночь на понедельник, 14 августа, Россия нанесла удары по Одессе с использованием крылатых ракет и ударных дронов. Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены, однако в городе возникло несколько пожаров, три человека пострадали. В Одессе после атаки пострадали более 200 зданий.

Видео дня

Также в результате атаки РФ полностью уничтожен гипермаркет Fozzy компании Fozzy Group.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Черное море Война в Украине Война России против Украины Калибр

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