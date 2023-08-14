Восемь ракет Калибр на борту. Вражеские войска вывели в Черное море фрегат Адмирал Макаров 14 августа, 23:27 Фрегат Адмирал Макаров (Фото:Pauers7/Twitter)

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что российские оккупанты вывели в Черное море фрегат с ракетами на борту.

Фрегат Адмирал Макаров способен нести восемь ракет Калибр.

В ночь на понедельник, 14 августа, Россия нанесла удары по Одессе с использованием крылатых ракет и ударных дронов. Силами противовоздушной обороны все атаки были отражены, однако в городе возникло несколько пожаров, три человека пострадали. В Одессе после атаки пострадали более 200 зданий.

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Также в результате атаки РФ полностью уничтожен гипермаркет Fozzy компании Fozzy Group.