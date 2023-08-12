Украинская разведка показала кадры уничтожения россиян в Черном море дронами Magura — видео 12 августа, 19:01 На видео показана работа дронов Magura (Фото:Головне управління розвідки МО України/Telegram)

Военная разведка Украины обнародовала видео с атаками на корабли российских оккупантов в Черном море.

В Telegram Главное управление разведки сообщило, что украинские разведчики продолжают уничтожать захватчиков «на земле, в воздухе и на воде».

На видео показана работа дронов Magura. Это морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат, созданный украинской компанией СпецТехноЭкспорт.

Видео дня

Он может выполнять различные операции, такие как наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота и боевые миссии.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что с февраля 2022 года приняли на вооружение 28 моделей беспилотников различных типов отечественного производства. ВСУ передали тысячи единиц в рамках закупок ведомства.

В ночь на 4 августа два неизвестных морских дрона атаковали порт Новороссийск Краснодарского края страны-агрессора. В результате атаки пострадал БДК Оленегорский горняк, у которого затопило несколько палуб.

Ночью 5 августа в Керченском проливе, который временно контролируют российские оккупанты, произошел взрыв. В результате атаки надводных дронов пострадал танкер Сиг, который использовался для перевозки топлива для российских войск.

По информации источника NV в правоохранительных органах, последнюю атаку на незаконно построенный оккупантами Крымский мост 17 июля тоже осуществили с помощью надводных дронов.