В результате ночного обстрела Львова повреждены 48 домов 16 августа, 00:48 Последствия обстрелов Львова (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что в результате ракетного обстрела города повреждены 48 домов.



«В целом повреждения получили 48 домов. Выбито или повреждено: 830 окон, 81 дверь, 6 кровель в многоэтажках и 5 кровель в частных домах», — заявил Москаленко.

Он сообщил, что на улице Каховской есть несколько полностью разрушенных квартир, другие город обещает отремонтировать. До этого жители смогут арендовать жилье — власти Львова обещают оплатить аренду.

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«В доме на Каховской в результате атаки разрушена крыша в части дома и полностью разрушено несколько квартир. Крыша и элементы конструктива дома будут восстановлены за счет города. Уже начата разработка проекта противоаварийных работ и восстановления дома», — заявил Москаленко.

В ночь на 15 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину.

Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.