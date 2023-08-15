Полиция показала первые минуты после российского обстрела Львова 15 августа, 21:14 Последствия российского обстрела Львова, 15 августа (Фото:ГСЧС)

Полиция опубликовала видео первых минут после российского обстрела Львова 15 августа.

На кадрах видно слаженную работу полиции, медиков и спасателей.

Также полицейские показали последствия российского обстрела многоэтажки.

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Спасатели и правоохранители сразу же провели эвакуацию жителей многоэтажного дома.

Видео дня

В ночь на 15 августа войска РФ осуществили новую массированную атаку на Украину.

Во Львове обломки ракет упали на жилые дома — был пожар на верхних этажах, есть пострадавшие. Одна из ракет прилетела во двор детского сада, уничтожив его.

В Луцке россияне атаковали предприятие, убив трех человек, есть раненые. Также есть попадания в Черкасской области, слышали взрывы в Хмельницкой.

В Днепре россияне ударили по предприятию, ранены два человека.

Также зафиксированы ракетные удары по Смеле Черкасской области и по Краматорску Донецкой области.

Всего оккупанты выпустили 28 ракет разных типов, силам ПВО удалось сбить 16 из них.