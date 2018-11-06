Луценко: На причастность к заказу убийства Гандзюк проверяют 12 человек

На причастность к заказу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк проверяют 12 человек.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время отчета о ходе следствия в Раде.

"Сегодня у нас есть подозрения относительно 12 лиц, которые, вероятно, были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователем. Мне лично она высказывалась относительно троих таких лиц, следствию – несколько больше", - уточнил он.

Луценко также добавил, что в СМИ произошла утечка информации об одной из версий следствия относительно возможного заказчика преступления.

"12 лиц, которые нами разрабатываются на причастность к преступлению, в связи со вчерашней утечкой, конечно, получили необходимую им информацию", - сказал генпрокурор.

Ранее Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк. В Киеве возле здания МВД прошла акция памяти активистки.

В ЕС призвали предать суду причастных к ее смерти.

В сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? заявляли, что Игорь Павловский, возможно, является посредником в убийстве херсонской активистки. По неподтвержденным данным, он передал деньги исполнителям преступления от заказчика.

Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Смотрите также

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.