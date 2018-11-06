Луценко: На причастность к заказу убийства Гандзюк проверяют 12 человек

На причастность к заказу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк проверяют 12 человек.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко во время отчета о ходе следствия в Раде.
"Сегодня у нас есть подозрения относительно 12 лиц, которые, вероятно, были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователем. Мне лично она высказывалась относительно троих таких лиц, следствию – несколько больше", - уточнил он.
Луценко также добавил, что в СМИ произошла утечка информации об одной из версий следствия относительно возможного заказчика преступления.
"12 лиц, которые нами разрабатываются на причастность к преступлению, в связи со вчерашней утечкой, конечно, получили необходимую им информацию", - сказал генпрокурор.
Ранее Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора.
Напомним, 4 ноября стало известно о смерти сотрудницы Херсонского горсовета, активистки Екатерины Гандзюк. В Киеве возле здания МВД прошла акция памяти активистки.
В ЕС призвали предать суду причастных к ее смерти.
В сообществе Кто заказал Катю Гандзюк? заявляли, что Игорь Павловский, возможно, является посредником в убийстве херсонской активистки. По неподтвержденным данным, он передал деньги исполнителям преступления от заказчика.
Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).
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Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.
Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.
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