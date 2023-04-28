80 лет СС Галичина. Почему украинцы добровольно пошли в ряды дивизии, зная, что будут воевать в армии Рейха 28 апреля, 14:11 NV Премиум Жители городка Санок провожают своих парней в ряды дивизии Галичина, 1943 год (Фото:NAC)

Угроза возвращения большевиков в Западную Украину и острая потребность Третьего рейха в пополнении своего войска — главные факторы создания дивизии Галичина в составе Ваффен-СС. К слову, Нюрнбергский процесс не нашел в ее действиях военных преступлений

«Я воевал не за немцев, — говорил ветеран дивизии Степан Мовчан, который стал новобранцем формирования в 16 лет. — Мы боролись за независимую Украину. Зная, что такое СССР даже в мыслях не хотел, чтобы красная сволочь топтала родную землю…»

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В 1943 году более 80 тыс. украинских мужчин добровольно согласились пойти в 14-ю пехотную дивизию СС Галичина. Около 30 тыс., по разным данным исследователей, не прошли отбор. Впрочем, в учебные лагеря смогли попасть только 17 тыс. рекрутов — руководство Третьего рейха не хотело создавать слишком мощное украинское войско. В отличие от общественных деятелей Западной Украины, наиболее приложившихся к разъяснению населению, почему создание дивизии было жизненно важным.

Дивизионщики в лагере военной подготовки в Тироле, 1943 год. Второй слева – Степан Мовчан / Фото: Военно-исторический меридиан, Игорь Гнип

Вопросы жизни и смерти

Историк Владимир Кубиевич во время германской оккупации возглавлял во Львове Украинский центральный комитет (УЦК). Это была единственная общественная организация, разрешенная администрацией Третьего рейха. Именно Центр занимался и определял все отрасли украинской жизни Галиции, кроме политических, не говоря уже о военных. Оба крыла Организации украинских националистов — Степана Бандеры и Андрея Мельника — ушли в подполье, а тысячи их бойцов были казнены или сидели в тюрьмах.

Уже в 1954 году Кубиевич издал в Мюнхене краткое разъяснение, зачем создавалась дивизия, воины которой казались коллаборантами. Он вспоминал, что 8 марта 1943 года написал Гансу Франко, главе Генерального губернаторства — такое название тогда имели территории центральной и восточной довоенной Польши. Кубиевич просил «принять меры по созданию добровольческой украинской вооруженной формации, которая вместе с немцами воевала бы против большевиков».

За идею руководителя УЦК ухватился и Отто Вехтер, глава оккупационной администрации Галиции. Он был австрийцем и считал, что лучше предоставить возможности для самореализации во всех сферах народам, на земли которых пришел Рейх. По его мнению, в администрации Галиции все посты, за исключением самых высоких, должны занять украинцы.

Отто Вехтер выступает перед участникам парада рекрутов дивизии СС Галичина, 18 июля 1943 года / Фото: DR

На конференции общественных деятелей оккупированной Галиции 19 апреля Кубиевич объяснял необходимость создания дивизии: «Мы живем во время жесточайшей войны, в которой нет милосердия, в которой ценится только сила, в первую очередь физическая. Мы [ украинцы ] высоко стоим морально, но физической силы нам не хватает, и по этой причине мы являемся объектом, а не субъектом в нынешних событиях. Чтобы поправить наши шансы, наша заветная мечта — создать собственную вооруженную силу… Украинская Вооруженная Сила — это наше желание, потому что тогда становимся совоюющей силой и получаем в борьбе за наше положение сильнейший козырь: мы проливали кровь. И таким образом становимся подлежащим [а не сказуемым] в политике».

Главные преимущества создания дивизии Кубиевич определял так: «Мы будем включены в борьбу с большевизмом не как безымянные. Мы входим на политическую арену, хоть и в скромной форме, и даже на европейскую, на мировую. Мы спасаем себя физически».