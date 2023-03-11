Банда головорезов. Как 80 лет назад венгерская армия совершала неслыханные зверства в Украине — рассказ о Корюковской резне 11 марта, 12:00 Эксклюзив NV Венгерские гонведы в деревне на правом берегу Дона, 1942 год (Фото:DR)

Во время Второй мировой войны армия Венгрии, сражавшаяся на стороне Третьего рейха, жестоко убила десятки тысяч мирных жителей Черниговщины.

«Мы стали бандой гитлеровских головорезов», — признал генерал Золтан Алдя-Пап, командующий 105-й дивизией, во время Черниговского процесса над венгерским командованием. Только в украинском левобережном Полесье венгерские гонведы (солдаты) сожгли 60 населенных пунктов и уничтожили 40 тыс. мирных жителей. А в Корюковке в первые два дня марта 1943 убили 6800 мирных жителей.

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Чужая война

Адмирал Миклош Хорти, регент Венгрии и, по сути, ее верховный правитель, на рубеже 1930−40-х годов вел себя подстать своему сюзерену в Берлине. Его режим осуществил аншлюс Южной Словакии, части румынской Трансильвании, Карпатской Украины и отобрал у Югославии область Бач-Бодрог. Это было своеобразное собирание земель, на которых среди других народов проживали этнические венгры. Легитимность такой политике Будапешта добавляло покровительство Третьего рейха.

В то время Хорти писал Гитлеру: «Почему это монголам, киргизам, башкирам и другим надо быть русскими? Если превратить сегодняшние советские республики в самостоятельные государства, вопрос был бы решен. За несколько недель армия Германии проделала бы эту важнейшую для всего человечества работу».

Но когда к этой работе Гитлер велел приобщиться и Хорти, тот стал всячески сопротивляться объявлению войны СССР. Адмирал считал, что достаточно было запретить компартию у себя в стране и разорвать дипломатические отношения с Москвой.

Карпатскую группу венгерских войск регент все же выдвинул на восток, но после того, как 26 июня 1941 года самолеты, распознанные как советские, сбросили бомбы на словацкий город Кошице (на тот момент входил в состав Венгрии). Однако это была провокация Берлина.

Уже 1 июля 40 тысяч солдат Королевской армии под руководством генерала Ференца Сомбатхеи форсировали Днестр и под Уманью присоединились к 17-й армии вермахта генерала фон Штюльпнагеля. В сентябре венгерские части вошли в Киев, в октябре в качестве вспомогательных сил немецких войск заняли Сталино (Донецк) и вышли к Дону. За всю войну на восточных фронтах было задействовано более 200 тыс. солдат Хорти.

На самом высоком уровне Будапешт и Берлин все еще обменивались любезностями: например, Гитлер подарил Хорти в 1943-м на его 75-летие роскошную яхту. Но на фронтах отношения между союзниками сразу не сложились: венгры были плохо подготовлены к масштабной войне, несли большие потери, а немцы всячески демонстрировали свое превосходство над ними.

Корюковская трагедия, Кома https://www.youtube.com/watch?v=ZkIJVk3S14g