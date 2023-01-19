Убить Гитлера. Как в 1944 году британские спецслужбы разработали план ликвидации фюрера и почему не воспользовались им 19 января, 19:46 Эксклюзив NV На Гитлера было совершено более 40 покушений. Однако он продолжал пренебрегать правилами безопасности. (Фото:коллаж Key Military)

Противники операции Foxley по убийству Адольфа Гитлера объясняли: он отдавал настолько скверные приказы своей армии, что только ускорял победу союзников. Такие же аргументы сейчас звучат и по поводу нынешнего российского диктатора.

«Настолько провальной оказалась военная стратегия Гитлера, что с его убийством немцы поведут войну более умело, — убеждал на совещании Британского управления специальных операций ( SOE) полковник Рональд Торнли в июне 1944 года. — Поэтому лучше, чтобы он оставался у власти, пока не приведет Германию к окончательному поражению». Так звучит мнение этого военного в докудраме Джереми Лаверинга Убить Гитлера .

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Тогда, в 1944 году, британские спецслужбы начали готовить план ликвидации фюрера, впрочем, не всем он нравился.

Торнли в SOE руководил немецким направлением в разработке спецопераций. Он считал, что ликвидация Гитлера до полного разгрома Третьего рейха придаст ему образ мученика. В то время как нацистскому фюреру следует уйти из жизни слабоумной развалиной — чтобы с него исчез нимб вождя.

Занятия в классе подрывников SOE, Милтон Холл, 1944 год. / Фото: National Archives в College Park

К тому же, для британского правительства тогда все еще оставался важным принцип Война должна вестись по-джентельменски. Так — кто с достоинством, а кто с раздражением — говорили в руководстве Великобритании о невозможности ликвидации Гитлера. Этой позиции придерживались даже во время беспощадных бомбардировок Лондона самолетами Люфтвафе осенью 1940-го.

Сапоги и тапочки

«Когда идет война, нет времени на размышления, поступаешь ли ты как джентльмен», — сказал для фильма Лаверинга тогдашний офицер SOE Ангус Файф. Именно ему пришлось составить предварительный план ликвидации Гитлера летом 1944-го. Непосредственным руководителем Файфа был Торнли, отвергавший даже мысль об убийстве худшего лидера Германии из всех возможных.

Однако шеф SOE Колин Габбинс считал, что вероятность такого покушения следует по крайней мере проработать. Ведь идея физического уничтожения мирового преступника № 1 исходила из Даунинг-стрит — считается, что премьер-министр Уинстон Черчилль лично поддержал такую операцию. И предложения молодого офицера Файфа Габбинс одобрил.

Сотрудникам SOE пришлось тесно работать с коллегами из Секретной разведывательной службы, больше известной сейчас как МІ6. Но громкое убийство противоречило самой философии разведчиков. «Мы ходим в мягких тапочках, а вы любите греметь тяжелыми сапогами», — сказал однажды Габбинсу тогдашний руководитель МІ6 Стюарт Мензис.

Однако подготовка к совместной операции, которую назвали Foxley, обе спецслужбы начали с большим рвением.

Британские манеры

План уничтожения Гитлера возник еще в 1939 году в голове у Ноэля Мейсона-Макфарлейна, британского военного атташе в Берлине. Он рассчитал, что во время праздничного парада по случаю 50-летия Гитлера 20 апреля немецкий лидер будет находиться на достаточно высоком помосте и в пределах выстрела из окна гостиной атташе. Мейсон-Макфарлейн рассказал о деталях плана убийства Юэну Батлеру, корреспонденту The Times в Германии.

«Он обсуждал со мной это еще летом 1938 года, — вспоминал Батлер, — когда я сидел, глядя в окно его берлинской квартиры — окно, из которого стрелок покончил бы с Гитлером. Тогда Макфарлейн верил, как верю до сих пор и я, что смерть фюрера в то время привела бы к краху национал-социалистического режима… Ноэль сказал мне, что представил этот план Лондону, но без малейшей надежды, что его примут. Если бы его вдруг одобрили, он сам готов был стрелять. Убийство канцлера британским военным атташе привело бы к неслыханному дипломатическому скандалу. Но Ноэль добавил, что никто бы в Германии не пошел на войну из-за этого. В то время когда при живом Гитлере война была неизбежной».

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