Развенчание мифов. Что важно знать о начале немецко-советской войны и лжи времен СССР о 22 июня 22 июня, 09:41 Немецкие военные пересекают границу СССР 22 июня 1941 года, вероятно возле пограничного знака IV/95 на берегу реки Солокия во Львовской области (Фото:Johannes Hähle / Wikimedia Commons)

В четверг, 22 июня, Украина отмечает День скорби и чествования памяти жертв войны.

Этот памятный день отмечают в Украине с 2000 года в день начала немецко-советской войны как части событий Второй мировой.

Война между гитлеровской Германией и Советским Союзом длилась с 22 июня 1941 года до 8 мая 1945 года. Российская пропаганда называет ее «Великой отечественной», тогда как Вторая мировая война охватывает значительно больший промежуток времени, с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945-го.

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Спустя восемь десятилетий Россия, считающая себя наследницей СССР и усилиями пропаганды пытающаяся «присвоить» победу во Второй мировой, вновь принесла в Европу полномасштабную кровавую войну. И после нападения на Украину в 2014 году, и особенно с началом вторжения в феврале 2022-го РФ фактически повторяет на украинской земле самые страшные преступления нацистской Германии.

NV напоминает несколько советских и российских исторических мифов о событиях 22 июня 1941-го и годах, которые предшествовали этой дате.

Почему для Украины и украинцев Вторая мировая началась не 22 июня

Советская историография пыталась навязать мысль о том, что Вторая мировая война для украинского народа и других наций СССР началась с момента агрессии Третьего Рейха против СССР 22 июня 1941 года.



В действительности же участие украинцев во Второй мировой войне не ограничивалось периодом противостояния между СССР и Германией в 1941—1945 годах. Вторая мировая война с самого своего начала в 1939 году проходила на территории современной Украины.



Еще до начала Второй мировой войны, 14−18 марта 1939-го, украинцы Карпатской Украины воевали за свою свободу с Венгрией, которую поддерживала гитлеровская Германия. Короткая борьба Карпатской Украины обошлась, по разным данным, в 2 — 6,5 тыс. жизней ее защитников.



Украинцы в составе армии Польского государства начали воевать с Германией с 1 сентября 1939 года. Уже в первый день войны немецкая авиация бомбила Львов, в течение первой половины сентября — Луцк, Станиславов (Ивано-Франковск), Тернополь, Дрогобыч, Сарны, Яворов, Стрый и другие города.



Среди миллиона польских военных 106−112 тысяч (по некоторым оценкам, до 120 тысяч) были украинцами. В сражениях в сентябре 1939 года погибли около 8 тысяч украинцев — граждан Польши.

С 17 сентября 1939 года в конфликт вступила Красная армия. После вторжения советских войск на территорию Польши украинцы участвовали в боевых действиях и на стороне Польши, и на стороне СССР.

После сентябрьской кампании в немецком плену оказалось около 60 тысяч украинцев, в советский плен попало более 20 тысяч.

Позже украинцев, живших на тот момент в Румынии, Словакии и Венгрии, мобилизовали в армии этих стран.

В рядах Красной армии украинцы участвовали в советско-финской войне 1939−1940 годов. В частности, на стороне СССР воевали 44-я и 70-я стрелковые дивизии, которые комплектовались в Украине. Первая из них попала в котел в битве при Суомуссалми (7 декабря 1939 — 8 января 1940 гг). 44-я дивизия почти вся погибла: потеря около 17,5 тысячи человек превысила 70% личного состава. Около 1 200 бойцов попали в плен. Число погибших украинцев в советско-финской войне оценивают по меньшей мере в 27 тысяч человек (по некоторым данным — 40 тысяч).



Первые украинские подразделения, воевавшие на стороне Финляндии, были сформированы в начале 1940 года. Добровольцы в большинстве своем набирались из числа советских военнопленных. Одним из известнейших командиров украинских добровольцев был холоднояровец и писатель Юрий Горлис-Горский.

Трагедией украинского народа было отсутствие собственного государства, из-за чего украинцы были разделены между всеми воюющими сторонами в этом конфликте. Поэтому на момент начала немецкой агрессии против СССР 22 июня 1941 года украинцы уже более двух лет находились в водовороте большой войны.



Правда ли, что в 1941-м Советский Союз не готовился к войне?

Долгое время советская пропаганда поддерживала миф о том, что Советский Союз не готовился к возможным боевым действиям до начала 40-х годов XX века.



Однако уже в конце 1930-х годов, когда началась Вторая мировая, СССР был наиболее милитаризованным государством в мире. Военные ассигнования СССР в 1939 году составляли 26% расходной части бюджета или 12,2% всего национального дохода страны. В Германии в том же году эти показатели составляли 23% и 9% соответственно.

К 1941 году численность вооруженных сил СССР значительно нарастили благодаря введению с 1 сентября 1939 года всеобщей воинской обязанности.

Расходы на армию в 1941 году выросли до 43% от расходной части бюджета. Личный состав увеличился более чем в 2,5 раза — с 1 миллиона 943 тысяч в 1939 году до 5 миллионов 700 тысяч в июне 1941 года.

За то же время количество орудий и минометов увеличилось более чем вдвое: с 55 800 до 115 900.

В 1939 году СССР имел 18 400 танков, в 1941 их стало 23 300. Число боевых самолетов возросло за то же время с 15 500 до 22 тысяч.

По состоянию на 22 июня 1941 года немецкая армия опережала Красную лишь по численности личного состава.

За полтора месяца до начала советско-немецкой войны Иосиф Сталин, выступая перед выпускниками военных академий 5 мая 1941 года, отметил: «Мы до поры до времени держали линию на оборону. А теперь, когда мы армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильнее, теперь следует перейти от обороны в наступление. Обеспечивая оборону нашей страны, мы обязаны поступать именно так».

Среди историков до сих пор продолжаются дискуссии о том, были ли у советского руководства планы нападения на Германию. Прямых документальных доказательств на этот счет нет.

Однако, как напоминал украинский историк Кирилл Галушко, ни один из известных на сегодняшний день документов 1940—1941 годов, в которых содержатся советские планы возможной войны с Германией, не имеет планов стратегической обороны — но лишь наступательной войны. В мае 1941-го Генеральный штаб СССР предлагал нанести превентивный удар по немецким войскам. К границе с Германией и Румынией передислоцировали дополнительные войска, перевозили стратегические запасы, доставляли топографические карты Польши, Германии, Румынии. Концентрацию советских войск в районах сосредоточения, указанных в оперативных планах, предполагалось завершить с 1 июня по 10 июля 1941 года.

Подписанные советские планы агрессии в западном направлении, аналогичные гитлеровскому плану Барбаросса, пока не выявлены. В то же время известны документы, в которых разрабатывались планы нападения СССР на Третий Рейх:





докладная записка наркома обороны СССР и начальника Генерального штаба РККА в ЦК ВКП ( б) Вячеславу Молотову Об основах стратегического развертывания ВС СССР на западе и востоке от 16.08.1940;

б) Вячеславу Молотову от 16.08.1940; аналогичная записка от 18.09.1940;



докладная наркома обороны СССР и начальника ГШ РККА для ЦК ВКП ( б), Сталина и Молотова О стратегическом развертывании ВС СССР на 1941 год от 5.10.1940;



б), Сталина и Молотова от 5.10.1940; записки начальника штаба Киевского особого военного округа после решения решению Совета Юго-Западного фронта ( термин « фронт» употреблен за полгода до войны) о плане развертывания в 1941 г. с декабря 1940 года;



термин фронт» употреблен за полгода до войны) о плане развертывания в 1941 г. с декабря 1940 года; директива наркома обороны СССР и начальника ГШ РККА командующему войсками Западного особого военного округа на разработку плана оперативного развертывания войск округа, апрель 1941 года;

Соображения по плану стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками от 15.05.1941, подготовленные Георгием Жуковым с участием Семена Тимошенко и Александра Василевского. В последнем документе говорилось: «Главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Кракова, Катовице, отрезая Германию от ее южных союзников».

«Жертва», годами помогавшая « агрессору»: что важно помнить о сотрудничестве СССР и Германии до 22 июня 1941 года

Немецкое нападение 22 июня 1941 года превратило СССР в жертву. До этого во всем мире Кремль воспринимали как агрессора и союзника Третьего Рейха в развязывании Второй мировой войны.

Позже о сотрудничестве СССР и Третьего Рейха просто не писали в советских учебниках и энциклопедиях, эту тему пытались обходить в научных монографиях. Однако Советский Союз весь период с сентября 1939 года до июня 1941 года оставался союзником Гитлера, поставляя ему необходимые для ведения войны в Европе сырье, материалы, информацию.

Пакт Молотова-Риббентропа, подписанный 23 августа 1939 года, гарантировал взаимный нейтралитет СССР и Германии, однако в его секретном протоколе было расписано, как Советский Союз и Третий Рейх договорились разделить на сферы влияния ряд европейских стран. Когда 17 сентября 1939 года Красная Армия пересекла восточную границу Польши, это фактически было вступлением СССР во Вторую мировую войну на стороне нацистской Германии.



Во время совместной агрессии против Польши военное сотрудничество Вермахта и Красной армии заключалось прежде всего во взаимном информировании о дислокации польских войск и совместных действиях для их разгрома. Неоднократно полякам приходилось одновременно отражать удары с обоих фронтов.

СССР и нацистская Германия даже проводили совместные парады. 22 сентября 1939 года во время передачи советской стороне Бреста в такой церемонии приняли участие подразделения моторизованного корпуса Вермахта под командованием генерала Хайнца Гудериана и отдельной танковой бригады Красной армии во главе с советским комбригом Семеном Кривошеиным.

Кроме того, в 1939—1940 годах СССР официально признал и установил дипломатические отношения с государствами гитлеровского блока и поддерживаемыми ими марионеточными правительствами: Словакией, Маньчжоу-го, правительством Виши маршала Петена во Франции.

Советский Союз предоставил немецкой армии выгодные военно-морские базы на территории Кольского полуострова, с которого Вермахт в марте 1940 года атаковал Норвегию. СССР поставлял люфтваффе метеорологические сводки во время бомбардировки Британских островов.

Благодаря торговым связям с СССР, Германия на первом этапе Второй мировой войны успешно преодолевала экономическую блокаду Британии, получая от Сталина все необходимое для военной экономики сырье.

До момента агрессии 22 июня 1941 года немецкая промышленность получила от Советского Союза:



865 тысяч тонн нефти,



140 тысяч тонн марганцевой руды,



14 тысяч тонн меди,



3 тысячи тонн никеля,



более 1 миллиона тонн лесоматериалов,



2 736 кг платины,



1 миллион 463 тысячи тонн зерна.

«Дружба, скрепленная кровью» — слова, сказанные самим Сталиным, о сотрудничестве Советского Союза с нацистской Германией. Они были напечатаны в газете Правда 25 декабря 1939 года, это цитата из благодарности Сталина Риббентропу.



Фото: Газета «Правда», 25 декабря 1939 г. / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти