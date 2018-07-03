10 мифов о начале Второй мировой. В 1941-м Советский Союз не готовился к войне

Парад на Красной площади в 1941 году

Долгое время советская историография поддерживала миф о том, что Советский Союз не готовился к возможным боевым действиям до начала 40-х годов XX века. Как было на самом деле?

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы, существующие в коллективной памяти о самой ужасной войне XX столетия.

Не замышляя войны и стремясь ее избежать, советский народ вкладывал основные силы и средства в осуществление мирных хозяйственных планов.

Георгий Жуков. Воспоминания и размышления



Суть мифа

Советский режим по своей природе народный, а значит, миролюбивый, поэтому СССР не готовился к войне. Именно с этим связаны временные трудности и поражения в 1941 году.

Факты коротко

В 1941 году СССР — самое милитаристское государство в мире. Документы советского руководства 1940–1941 годов свидетельствуют о том, что все стратегические планы войны с Германией предполагали только наступательные действия.

Факты более подробно

"Готовность к войне" определяется прежде всего состоянием вооруженных сил государства. К концу 1930-х годов СССР был наиболее милитаристским государством в мире. Военные ассигнования СССР в 1939 году составляли 26 % расходной части бюджета или 12,2 % всего национального дохода страны. У Германии в том же году эти показатели составили 23 % и 9 % соответственно.

Перед войной в Советском Союзе сформировался культ вооруженных сил / Изображение предоставлено Украинским институтом национальной памяти

К 1941 году вооруженные силы СССР лавинообразно возросли благодаря введению с 1 сентября 1939 года общей военной повинности.

Расходы на армию в 1941 году возросли до 43 % расходной части бюджета. Личный состав увеличился более чем в 2,5 раза — с 1 миллиона 943 тысяч в 1939 году до 5 миллионов 700 тысяч в июне 1941 года.

За то же время количество орудий и минометов возросло более чем в два раза: с 55 800 до 115 900.

В 1939 году танков было 18 400, в 1941-м стало 23 300; боевых самолетов было 15 500, стало 22 000.

22 июня 1941 года немецкая армия опережала советскую только по численности личного состава (подробнее об этом в мифе 11).

Среди историков продолжаются дискуссии: были ли у советского руководства планы нападать на Германию? Прямых документальных подтверждений этому нет. Есть сведения об "обсуждении планов" нападения, но фактов, подтверждающих наличие планов стратегической обороны, точно не зафиксировано. Немецкое нападение 22 июня 1941 года превратило СССР в жертву. До этого весь мир воспринимал Кремль как агрессора и союзника Третьего рейха в разжигании мировой войны.

Парад выпускников военных училищ на Красной площади в Москве, 1941 г. Возможно, именно перед ними выступал Сталин / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

5 мая 1941 года перед выпускниками военных академий Иосиф Сталин подчеркнул: "Мы до поры до времени проводили линию на оборону — до тех пор, пока не перевооружили нашу армию, не снабдили армию современными средствами борьбы. А теперь, когда мы нашу армию реконструировали, насытили техникой для современного боя, когда мы стали сильны, — теперь надо перейти от обороны к наступлению. Проводя оборону нашей страны, мы обязаны действовать наступательным образом".

Тогда же, в мае, Генеральный штаб предложил нанести превентивный удар по немецким войскам. К границе с Германией и Румынией передислоцировали дополнительные войска, перевезли стратегические запасы, доставили топографические карты Польши, Германии, Румынии. Сталин запретил военачальникам проводить мероприятия, направленные на подготовку обороны.

Ни в одном из известных на сегодня документов 1940–1941 годов, содержащих советские планы возможной войны с Германией, нет планов стратегической обороны — только наступательной войны.

Концентрацию советских войск в районах сосредоточения, указанных в оперативных планах, предполагалось завершить с 1 июня до 10 июля 1941 года. Соответственно, после 10 июля все было бы готово для наступления на запад.

Подписанных советских планов агрессии в западном направлении, аналогичных гитлеровскому плану "Барбаросса", — пока не обнаружено.

Красноармейцы на Красной площади в Москве во время парада 1 мая 1941 г. / Фото предоставлено Украинским институтом национальной памяти

В то же время известны документы, в которых разрабатывались планы нападения СССР на Третий рейх, а именно:

1) докладная записка наркома обороны СССР и начальника Генерального штаба РККА для ЦК ВКП(б) и В. Молотова "Об основах стратегического разворачивания ВС СССР на западе и востоке" от 16.08.1940;

2) аналогичная записка от 18.09.1940;

3) докладная наркома обороны СССР и начальника ГШ РККА для ЦК ВКП(б), Сталина и Молотова "О стратегическом разворачивании ВС СССР на 1941 год" от 5.10.1940;

4) записки начальника штаба Киевского особого военного округа, согласно решениям Совета Юго-Западного фронта (термин "фронт" использован за полгода до войны) о плане разворачивания ВС на 1941 год от декабря 1940 года;

5) директива наркома обороны СССР и начальника ГШ РККА командующему войсками Западного особого военного округа на разработку плана оперативного разворачивания войск округа, апрель 1941 года;

6) "Размышления о плане стратегического разворачивания ВС СССР в случае войны с Германией и ее союзниками" от 15.05.1941, подготовлены Георгием Жуковым при участии Семена Тимошенко и Александра Василевского.

Этот последний документ достоин краткого цитирования: "Главный удар силами Юго-Западного фронта нанести в направлении Краков, Катовице, отрезая Германию от ее южных союзников".

Автор текста — Кирилл Галушко, Украинский институт национальной памяти

10 мифов о начале Второй мировой — совместный информационный проект НВ, Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения и Издательства КСД, цель которого — опровергать мифы о первых годах Второй мировой войны. Больше читайте в книге Война и миф. Неизвестная Вторая мировая под редакцией Владимира Вятровича, Сергея Громенко и Александра Зинченко.

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